Bostonilla ja Torontolla on paljon pelissä, kun joukkueet kohtaavat torstain vastaisena yönä Suomen aikaa jääkiekon NHL:n ensimmäisen pudotuspelikierroksen seitsemännessä ja ratkaisevassa ottelussa.

Boston johti ottelusarjaa 3–1, mutta ei pystynyt suomalaismaalivahti Tuukka Raskin johdolla kukistamaan Torontoa kahdessa viime ottelussa. Toronto jyräsi 4–3 sekä 3–1-voitot ja nousi ottelusarjassa tasoihin.

Rask on torjunut kuusi pudotuspeliottelua torjuntaprosentilla 90,9, ja Toronton Frederik Andersenin torjuntaprosentti on sama. Andersen on kuitenkin nousukunnossa viime otteluiden perusteella. Rask vaihdettiin maalilta kesken viidennen ottelun.

– Ei mitään, Andersen vastasi NHL:n verkkosivuilla kysymykseen hermojen merkityksestä ratkaisevassa ottelussa.

– Olemme olleet lähellä tippumista, olemme pelanneet sellaisella mentaliteetilla jo vähän aikaa ja meidän pitäisi tuntea olomme mukavaksi, Andersen viittasi Toronton ottamiin kahteen peräkkäiseen pakkovoittoon.

Kahdessa viime ottelussa Andersen torjui 42 ja 32 kertaa. Hän oli tärkein yksittäinen pelaaja, kun Toronto nousi ottelusarjassa tasoihin. Raskin tavoin Andersen on kerran ottelusarjan aikana löytänyt itsensä vaihtopenkiltä, kun Boston iski sarjan toisessa ottelussa 3–0-lukemat reiluun 12 minuuttiin.

Tuossa ottelussa Bostonin hankkima 2–0-sarjajohto on kuitenkin nyt kaukainen muisto.

Komarov kunnossa, mutta riittääkö tuntuma?

Toronton suomalaishyökkääjä Leo Komarov pelasi kaksi ensimmäistä pudotuspeliottelua, mutta on sen jälkeen huilannut alavartalovamman vuoksi.

– Juttelin Leon kanssa edellisen pelin jälkeen. Juttelemme uudestaan tänään. Hän on kunnossa. Isoin kysymys on se, kuinka hän sopeutuisi pelaamattomuuden jälkeen, Toronton päävalmentaja Mike Babcock tuumi TSN:n haastattelussa.

– Olen varma, että teen ratkaisun keskiviikkoaamuna, Babcock jatkoi Yhdysvaltojen aikaa tiistaina tehdyssä haastattelussa.