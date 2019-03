Raumalle loppuivat JYP-loru ja Perrin-satu – mitä jäi käteen?

Lorun loppu. Ja käteen jäi... Niin, ei oikeastaan yhtään mitään.

JYPin kausi 2018–19 oli huonosti valmistettu pannukakku. Hurrikaani ei lähtenyt vyörymään voimalla missään vaiheessa, ja Raumalla se sammui pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella lopullisesti. Lukko ratkaisi ottelun toisen erän kahdella pikamaalilla, vei pelin 4–1 (1–0, 2–0, 1–1) ja eteni puolivälieriin voitoin 2–1.

– On tämä ollut vaikea kausi. Alusta asti kaikki lähti menemään väärille jengoille. Mieluummin sitä pelaisi koko ajan siellä top4:ssa, mutta nyt tämä on ollut koko ajan pinnalla pysymistä, JYP-kapteeni Juha-Pekka Hytönen kuvaili JYPin tämän kauden retkeä.

– Toisaalta sunnuntaina pelattiin hyvä peli kovaa joukkuetta vastaan, ja tänäänkin meillä oli hetkemme. Mutta ehkä tämä oli meidän kauden kuva, kippari lisäsi.

JYPin nimekkään joukkueen ei missään tapauksessa pitänyt jäädä puolivälierien ulkopuolelle. Vaikka jälkikäteen on helppoa nähdä, että joukkueen rakentaminen meni pieleen, myös lopullisilla palikoilla olisi pitänyt pystyä parempaan. Miksi näin kävi?

– Jääkiekkojoukkueen kausi on niin iso kokonaisuus, että siellä on varmasti todella monta syytä. Jos olisikin yksi juttu, se oli helppoa korjata, Hytönen kommentoi.

– Kyllä tämän jälkeen on seurassa pysähtymisen paikka, hän jatkoi.

Kauteen mahtui kelpo yritystä ja väkinäistä puurtamista

Lukko-sarja jollain tavalla summasi JYPin kauden. Siihen mahtui yksi hyvä ottelu ja muutamia hyviä hetkiä. Kelpo yritystäkin. Vastapainoksi se toi väkinäistä puurtamista, huolimattomia virheitä ja mustia minuutteja.

– Toiseen erään tuli tuloksellisesti taas huono hetki. Sitä ennen oltiin ihan hyvin pelissä mukana, Hytönen näki.

Kiistatta näin. Avauserässä JYPillä oli tasatilanteessa yli minuutti kahden miehen ylivoimaa, ja toisen erän alkupuoli oli hurrikaanivoittoinen. Maalien tekeminen vain oli, sekin koko kautta melko hyvin kuvaavasti, tuskaista.

– Tultiin hyvällä energialla ja latauksella otteluun, ja vielä kolmas eräkin oli hyvä. Jokainen tässä joukkueessa halusi yrittää viimeiseen asti, mutta jotain extraa me olisimme tarvinneet, JYP-laituri Eric Perrin pohti uransa viimeisen ottelun jälkeen.

Lukko ansaitsi jatkopaikkansa. Se oli JYPille juuri nähdyn verran liian nopea ja nuorekas. JYPin kokeneista tai jopa vanhoista pelaajista on puhuttu pitkin kautta. Kenties ”pappaosastoa” on kritisoitu aiheesta, kenties ei. Ehkä se kuitenkin oli jollain tavalla symboloivaa, että tiistaina tärkeän 2–0-maalin tälläsi Ville Heinola, maaliskuun alussa 18 vuotta täyttänyt Lukko-puolustaja.

Perrin: "Fanit ovat number one"

Kun puolivälieräpaikan saalistaminen jäi Raumalla haaveeksi, muodostui tiistain kiekkotapahtumasta JYP-näkökulmasta Eric Perrin -ilta. Koko jyväskyläläisen kiekkoyhteisön tyylillään sulattanut kanadalainen halasi pelin päätyttyä ensin joukkuekaverinsa, sitten vastustajat ja sen jälkeen vielä tuomaritkin. Lopulta Perrin kävi huudattamassa Jyväskylästä paikalle saapunutta fanijoukkoa.

– Niin moni näki hirveästi vaivaa saadakseen minut tähän joukkueeseen vielä yhdeksi kaudeksi. On ollut kunnia pelata näiden kavereiden kanssa, mutta silti fanit ovat number one, Perrin jutteli kyynelten seasta.

Ilta oli ymmärrettävästi tunteikas. Lavalin leijona on viihtynyt Suomessa ja etenkin JYPissä loistavasti.

– Jääkiekko on tehnyt minusta tällaisen. Ja erityisesti Suomi sen on tehnyt. Kiitos, Perrin totesi viimeisen sanan selvällä suomella.

Uransa Perrin päätti onnistumiseen, sillä hän syötti maalin takaa toimistostaan JYPin ainoan osuman, jonka viimeisteli David Tomasek.

Entä tulevaisuus?

Tämä kausi oli JYPin osalta tässä ja kahdeksan muuta seuraa jatkaa kiekkoleikkiä vielä tovin. Entäpä JYPin tulevaisuus? Tällä hetkellä ainakaan julkisesti ei tiedetä JYPin ensi kauden päävalmentajaa, urheilutoimenjohtajaa eikä toimitusjohtajaa. Epävarmuutta hurrikaanileirissä on enemmän kuin vuosiin.

Pelaajisto on paremmin tiedossa. Ensi kaudesta monilla pelaajilla on jo sopimus. Heistä Hytösen ympärillä on liikkunut huhuja, että hän olisi lopettamassa pitkää uraansa. Tämän huhun kippari ampui alas Rauman ahtailla käytävillä.

– Yleensä on ollut tapana sopimusta kunnioittaa. Aikomus on olla ensi kaudella parempi pelaaja paremmassa JYPissä.