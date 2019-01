Riikka Välilä on nyt Riikka Sallinen – naisjääkiekkoilun legenda meni naimisiin entisen näyttelijän kanssa

Suomen kaikkien aikojen menestynein naisjääkiekkoilija ei tottele enää nimeä Riikka Välilä. 45-vuotias Jyväskylästä lähtöisin oleva urheilijalegenda meni joulun välipäivinä uusiin naimisiin ja on nyt nimeltään Riikka Sallinen.

– Vihkiminen tapahtui maistraatissa Jyväskylässä. Juhlat järjestettiin lähimpien ihmisten seurassa, Riikka Sallinen vahvisti.

Aviomies on entinen näyttelijä ja teatteriohjaaja Petteri Sallinen, 56, joka on viime vuodet työskennellyt ortopedisena osteopaattina. Riikka Sallinen, tyttönimeltään Nieminen, oli aikaisemmin naimisissa Mika Välilän kanssa. Avioliitosta on kolme lasta: Emil, Elis ja Helmi.

– Ero on varmasti aina raskas, niin tämäkin, Riikka Sallinen totesi.

– Mutta nyt ovat kaikki asiat erittäin hienosti mallillaan. Lapset ovat vuorotellen minun ja Mikan luona.

Riikka ja Petteri Sallinen asuvat Ruotsin Ljungbyssä.

– Tässä samassa tutussa asunnossani, Riikka kertoi.

Hän työskentelee fysioterapeuttina ja käy pelaamassa kiekkoa Jönköpingissä operoivassa HV 71:ssä. Sallisella on edessään mielenkiintoinen kevät kaukalossa. Tähtäin on asetettu erityisesti Suomessa huhtikuussa pelattaviin naisten MM-kisoihin.

Riikka Sallinen on ollut saalistamassa Naisleijonille kaksi olympiapronssia ja kuusi MM-pronssia. Hänet valittiin vuonna 2009 Kansainvälisen jääkiekkoliiton Hall of Fameen ensimmäisenä naispelaajana Pohjois-Amerikan ulkopuolelta.