Riikola kirjasi syöttöpisteen Pittsburghin tappiossa

Juuso Riikola kirjautti syöttöpisteen jääkiekon NHL:ssä, kun hänen joukkueensa Pittsburgh kärsi kotonaan selvän 3–6-tappion New Jerseylle.

Riikola merkittiin syöttäjäksi Derick Brassardin laukomaan Pittsburghin 1–3-kavennusmaaliin toisessa erässä. Tehopisteet eivät ole ensimmäistä NHL-kauttaan pelaavalle suomalaispuolustajalle jokapäiväistä herkkua, sillä hänellä on nyt kasassa kaudelta tehot 2+2.

Vierasvoiton ottaneen New Jerseyn tähti oli Travis Zajac, joka kokosi tehot 1+3.

New Jerseyn puolustaja Sami Vatanen joutui jättämään pelin kesken kolmannen erän puolivälissä Brassardin taklattua häntä rajusti. Brassard lensi kyynärpäätaklauksesta suihkuun. Vatanen sai tikkejä silmänsä yläpuolelle, mutta selvisi ilman pahempaa loukkaantumista.

New Jersey kuuluu itälohkon häntäpään joukkueisiin. Pittsburgh on kahdeksantena kiinni viimeisessä pudotuspelipaikassa, mutta on hävinnyt neljä edellisistä viidestä ottelustaan.

Kierroksen toisessakin ottelussa ennakolta heikompi joukkue voitti, kun Philadelphia kukisti Winnipegin kotonaan 3–1.

Phil Varone vei kotijoukkueen johtoon toisen erän puolivälissä. Jack Roslovic tasoitti kolme minuuttia myöhemmin ylivoimalla, mutta Travis Konecny teki Philadelphian voittomaalin erän lopulla.

Winnipegin Patrik Laine laukoi kuusi kertaa maalia kohti, mutta jäi viidennessä pelissä peräjälkeen ilman maaleja. Laine on tehnyt vain yhden maalin viimeisissä 11 ottelussaan.

Ottelun ykköstähdeksi valittiin 31 kertaa torjunut Philadelphia-vahti Carter Hart.

Toisen perättäisen tappion kärsinyt Winnipeg jatkaa kolmantena länsilohkossa, neljän ottelun voittoputkessa oleva Philadelphia nousi itälohkossa 13:nneksi.