Rinne torjui Nashvillen voittoon ja katkaisi Pittsburghin voittoputken

Nashvillen Pekka Rinne torjui joukkueensa voittoon ottelussa Pittsburghia vastaan jääkiekon NHL:ssä. Rinne torjui ottelussa komeat 42 kertaa. Rinteen Nashville voitti ottelun vieraissa maalein 3–1.

Ennen illan ottelua Pittsburgh oli voittanut kolme ottelua putkeen.

Nashville on jo varmistanut pudotuspelipaikkansa. Rinne sanoi ottelun jälkeen NHL.comin mukaan, että Pittsburgh on selkeästi yksi ykkösjoukkueista.

– Se oli hyvä peli meille tässä vaiheessa kautta. Jäljellä on vain neljä ottelua ennen pudotuspelejä. Minusta tuntuu, että jokainen ottelu tästä lähtien tulee olemaan kuten tämä. Ne (ottelut) tulevat olemaan todella tiukkoja ja pudotuspelimäisiä, Rinne sanoo.

Nashvillen toinen suomalaisvahti Juuse Saros oli sivussa ottelusta sairauden takia.

Minnesotasta Nashvilleen siirretty Mikael Granlund ei yltänyt illan ottelussa tehoille. Granlund on jäänyt ilman pistemerkintää nyt seitsemässä ottelussa peräkkäin.

Voiton myötä Nashville nousi tasoihin Winnipegin kanssa keskisen divisioonan ykköspaikalle.

St. Louis ja Las Vegas varmistivat puolestaan paikkansa pudotuspeleissä Arizonan hävittyä Coloradolle. Colorado kukisti Arizonan voittolaukauskisaan edenneessä ottelussa maalein 3–2.

Coloradon yhdeksi sankariksi nousi Nathan MacKinnon, joka iski maalin voittolaukauskisassa. Hän teki myös joukkueensa avausmaalin ottelun ensimmäisessä erässä ajassa 13.37.

Coloradon suomalaishyökkääjä Mikko Rantasta ei nähty taaskaan kentällä. Hän on ollut käsivamman takia sivussa nyt neljästä ottelusta. Rantanen on tehnyt tällä kaudella tehot 31+56=74. Suomalaispelaajista Rantanen on kerännyt tällä kaudella toiseksi parhaat pisteet. Kärkisijaa pitää Floridan kapteeni Aleksander Barkov, joka on iskenyt tehot 34+56=78.