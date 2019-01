Risto Dufva JYPin tilanteesta: ”Pelaajien tuska pitää saada pois”

Maanantaina Risto Dufva kommentoi, että ensimmäiseksi hänen pitää selvittää, missä tilassa JYPin joukkue on ja miksi. Maanantain palaverien ja tiistain aamutreenien jälkeen Dufva arveli olevansa jyvällä tilanteesta ja sen syistä.

–Tämä joukkue on kovin vastuullinen omasta tekemisestään. Täällä on poikkeuksellisen paljon kokeneita ja vastuullisia pelaajia, joilla on erittäin vahva henkilösitoutuminen Jyväskylään ja JYPiin. He kantavat syyllisyyttä ja tuskaa tästä tuloksesta. Sen tuskan pois saaminen on nyt ensimmäinen asia, Dufva sanoi.

Dufva pyrkii siis ensisijaisesti vaikuttamaan pelaajien mielentilaan.

– Valmentajan vaihto tarjoaa keinotekoisen mahdollisuuden trippimittarin nollaamiseen. Toki on myös pieniä pelillisiä korjauksia, joita yritetään tehdä. Mutta pelkkä peli on vain yksi osa kokonaisuudessa. Henkinen puoli on nyt tärkein.

Dufva kertoo seuranneensa JYPin pelejä tällä kaudella ”jonkin verran”.

Mitä kaukalossa on näkynyt?

– Ailahtelevaisuutta, ennen kaikkea pelien sisällä. Joukkuehan on pelannut joka ottelussa voitosta. Ailahtelu kielii juuri mentaalipuolen ongelmista.

– Nyt on kiire, mutta pitää olla kärsivällinen. Peli paranee joukkueen ja yksittäisten pelaajien vahvuuksien kautta, ei heikkouksia pois opettelemalla, Dufva tähdensi.