Risto Dufva lähtee Puolaan – "Haluan muuttaa kaiken"

JYPin valmentajaksi tammikuun puolivälistä kauden loppuun luotsannut Risto Dufva jatkaa uraansa Puolan liigassa. Hän on solminut yksivuotisen sopimuksen maan pääsarjassa pelaavan GKS Katowicen kanssa. Seura on ollut 2000-luvulla kuusi kertaa Puolan liigan finaaleissa, viimeksi vuosi sitten, mutta hävinnyt joka kerta. Tällä kaudella GKS voitti pronssia.

Kyseessä ei ole Dufvan ensimmäinen kosketus puolalaiseen jääkiekkoon, sillä hän toimi tällä kaudella päävalmentaja Tomek Valtosen neuvonantajana maajoukkueessa.

- Valitsimme Dufvan pitkällisen analyysin jälkeen. Hän on erittäin kokenut valmentaja ja tuntee maajoukkueen kautta myös puolalaisen jääkiekon, seuran urheilujohtaja Wojciech Tkacz totesi GKS:n verkkosivuilla.

Dufvan ensikommentti oli suorastaan "ärdeemäinen".

- Haluan muuttaa täällä yhden asian, kaiken. Olen valmentanut 29 vuotta, nyt on hienoa olla täällä. Puolan liiga on auennut viime vuosina enemmän ulkomaalaisille, mutta silti on tärkeää antaa vastuuta myös puolalaispelaajille, Dufva totesi.

Tällä kaudella Katowicessa pelasi peräti viisi suomalaista: Eetu Heikkinen, Jesse Jyrkkiö, Niko Tuhkanen, Janne Laakkonen ja Jesse Rohtla. Kenelläkään heistä ei ole sopimusta ensi kaudeksi. Joukkuetta valmensi HIFK:n peräsimestä kaudelta 2006-07 tuttu kanadalainen Tom Coolen.

Keskisuomalaisen tietojen mukaan Dufva olisi halunnut jatkaa JYPin päävalmentajana, mutta hurrikaaniseura päätyi nimittämään tehtävään Pekka Tirkkosen.