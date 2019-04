Roope Hintz johdatti Dallasin voittoon: iski kaksi maalia ja tarjoili upean syötön Miro Heiskaselle – video

Roope Hintz ja Miro Heiskanen siivittivät Dallasin 4–2-voittoon NHL-pudotuspelien toisen kierroksen ottelussa St. Louisia vastaan. Joukkueiden voitot ovat nyt tasan 1–1.

Huippuvireessä pelannut Hintz nousi ottelun ykköstähdeksi tehtailemalla tehot 2+1. Toisen maalinsa Hintz laukoi viime sekunneilla tyhjiin. Myös Heiskanen pääsi heiluttamaan verkkoa vierasjäillä.

Suomalaiskaksikko päästi maalihanat auki jo avauserässä. Hintz vei Starsin 1–0-johtoon, kun ottelua oli pelattu reilut seitsemän minuuttia. Viime aikoina vahvasti pelannut suomalaishyökkääjä laukoi kiekon verkon perukoille Mats Zuccarellon syötöstä. Katso video maalista alta.

Heiskanen iski 2–0-maalin hieman myöhemmin Hintzin nappisyötöstä, kun ottelua pelattiin neljällä neljää vastaan. Kaksikko painoi sähäkästi hyökkäykseen ja Hintz lähetti kiekon Heiskasen lapaan Bluesin puolustajan jalkojen välistä. Heiskasen nopea kuti maalin yläkulmaan viimeisteli kuvion. Katso video tilanteesta alta.

