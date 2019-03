Runkosarjassa vietettiin maalijuhlia, mitäs nyt tehdään? – Päävalmentajista paljastui yllättävä yksityiskohta

ASETELMA: Runkosarja on runkosarja ja pudotuspelit ovat pudotuspelejä, mutta runkosarjassa JYPin ja Lukon keskinäisissä kohtaamisissa mätettiin hämmästyttävän paljon maaleja, yhteensä peräti 31. JYP teki niistä 16, Lukko 15. Voitot tasattiin 2-2. Huomionarvoista on toki se, että Risto Dufvan palattua hurrikaanipaitojen penkin taakse joukkueet kohtasivat vain kerran. Siinä kamppailussa JYP jäi pahasti jalkoihin.

Edelleen runkosarjasta puheen ollen, sen loppuliuku oli kummallekin joukkueelle vähän nolo. Hurrikaanipoppoo sai kaavittua kahdeksasta viimeisestä ottelustaan pistepussiinsa vain seitsemän pistettä. Lukolle puolestaan iski jonkinlainen kotikipsi, kun se hävisi viidestä viimeisimmästä Äijänsuolla pelatusta ottelustaan peräti neljä ja niiden yhteismaalit kirjattiin musertavasti 9-20. Kahdessa viimeisimmässä kesälomille lähteneet KooKoo ja Jukurit nöyryyttivät Pekka Virran miehistöä 4-1 ja 6-1.

Lukko päätti runkosarjansa ryhdikkääseen 5-2 -vierasvoittoon Ilveksestä, mutta suora puolivälieräpaikka oli jo livennyt hyppysistä. Kotikompastelu oli iso syy tähän. Lukko napsi Äijänsuolta vain 46 pistettä, kun vieraista niitä tarttui 50. Kotitaulukossa sijoitus oli 11:s, vierastilastossa kolmas.

JYPin tilanne on jopa veteraanipitoiselle ryhmälle uusi. Ensin piti ihmetellä pari päivää kotona, että jatkuuko kausi vai eikö jatku. Nyt 11 kertaa peräjälkeen puolivälierissä pelannut seura joutuu aloittamaan säälikierrokselta ensi kerran sitten kevään 2006. Esimerkiksi 102 playoff-peliä tahkonnut Jani Tuppurainen ei ole eläessään pelannut pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella. Paras kolmesta sarjan luonne on täysin eri maata kuin paras seitsemästä karkeloiden.

Lukko perustaa pelinsä kiekkokontrolliin, mutta vikkelään sellaiseen. Parhaimmillaan tiivis viisikko painaa miljoonaa ja kiekko liikkuu lyhyillä, varmoilla syötöillä lavasta lapaan. Toisaalta jos homma jostain syystä alkaa vuotaa, peli menee höntyilyksi ja hosumiseksi. Kumpaakin versiota Lukosta on tällä kaudella nähty.

Vaka vanha JYP tarvitsee yhä ja edelleen mukaansa rujon kamppailun tunteen ja onnistuneen riistopelaamisen. Mutta jos papat eivät pääse painimaan, tulee luistelukilpailussa nopeasti nuha. JYPin puolustusalueen puolustuspeli on perustunut RD:n aikana miesvartiointiin ja se on Lukkoa vastaan melko vaarallista puuhaa.

Kokemus, jos sitä osaa käyttää ja hyödyntää, on JYPin etu. Hurrikaanipaidoilla on kahdeksan pelaajaa, joilla on uraltaan vyöllä vähintään 60 playoff-matsia SM-liigasta ynnä esimerkiksi tuiki kokematon Jarkko Immonen, jolla niitä on vain 39... Lukolla yli 60 ottelun miehiä on vain kaksi, Janne Keränen ja Toni Koivisto, ja heistäkin Koivisto on ilmoitettu loukkaantuneksi.

ARVIO: Kolmen pelin sarja on arvaamaton ja siinä piilee JYPin iskun paikka. Etenkin, kun aloitetaan Raumalta, jossa Lukolla on ollut tahmeaa. Arvaamaton on toki ollut kummankin kausi kokonaisuudessaan. JYPin eräs ongelmavyyhti läpi runkosarjan oli maalinteko, mutta kappas kehveliä, joukkue teki yli kymmenen prosenttia osumistaan juuri Lukon verkkoon. Omissakin kyllä kolisi. Lukon kokonaisuus on sen verran parempi ja nälkä kovempi, että se jatkaa voitoin 2-1.

RUNKOSARJAN KOHTAAMISET: 4.10. Lukko-JYP 5-3, 25.10. JYP-Lukko 7-2, 3.1. Lukko-JYP 2-3, 27.2. JYP-Lukko 3-6.

ERIKOISTA: Risto Dufvan ja Pekka Virran valmentamat joukkueet ovat kohdanneet SM-liigan pudotuspeleissä kahdessa ottelusarjassa ja yhdessä pronssiottelussa. Keväällä 2009 RD:n JYP vei välierissä Virran KalPaa voitoin 4-1. Vuotta myöhemmin JYP voitti pronssiottelun. Neljä vuotta sitten Dufvan Lukko lähetti Virran KalPan kesälomille voitoin 4-2.

SEURAA HEITÄ: Lukon hyökkäyspeli on JYPin vastaavaa sen verran laadukkaampaa, että joukkue luonee vastustajaansa huomattavasti enemmän maalipaikkoja. Silloin katseet kohdistuvat väistämättä hurrikaanipaitojen maalin suulle ja Eetu Laurikaiseen. Laurikaisen runkosarja oli olosuhteisiin nähden erinomainen, mutta pudotuspeleissä 26-vuotiaan veräjänvartijan urotyöt ovat vielä tekemättä. Laurikainen ei ole voittanut urallaan ainuttakaan pudotuspeliä ja pelannutkin niitä vain kuusi.

Jo mainittu Janne Keränen on 89 ottelullaan rutinoitunut playoff-käivärä ja haiskahtaa pelaajalta, joka voi helpostikin olla eräs tämän minisarjan ratkaisuhahmoja. Runkosarjan kohtaamisissa Keräsen tehot JYPiä vastaan olivat 2+2. Mielenkiintoinen on myös eräs runkosarjan arvokkaimmista pelaajista, Justin Danforth. Pikamenijä on osoittanut pystyvänsä olemaan käänteentekevä pelaaja tässä sarjassa, mutta playoff-meriittiä ammattilaissarjoista on toistaiseksi vasta kahden ECHL-ottelun verran.