Ruotsalaispuolustaja Nilsson tuo jämäkkyyttä Pelicansiin

Jääkiekkoliigan Lahden Pelicans on tehnyt 1+1-vuotisen sopimuksen ruotsalaispuolustaja Henrik Nilssonin kanssa. Nilsson, 26, on edustanut viimeiset kolme kautta Ruotsin liigan Karlskronaa.

Oikealta laukova Nilsson on kerännyt 149 SHL-kamppailussa 30 tehopistettä (5+25).

– Nilsson on vahva puolustaja, joka tuo meille jämäkkyyttä omaan päähän. Mies on myös hyvä avaamaan peliä ja pystyy näin ollen pelaamaan sellaista jääkiekkoa, mitä me täällä Lahdessa haluamme, Pelicansin urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen kuvaili tiedotteessa.