Ruotsikiekon superlupaus Dahlin ei tule MM-kisoihin – kaipaa lepoa rankan kauden jälkeen

Ruotsalaisjääkiekon suurlupaus, 17-vuotias puolustaja Rasmus Dahlin ei jatka enää kauttaan eikä näin ollen ole mukana miesten MM-turnauksessa Tanskassa toukokuussa. Asiasta kertoi nuorukaisen seura Frölunda tiistaina.

Dahlin pelasi kauden aikana peräti 82 ottelua Ruotsin liigassa SHL:ssä, Mestarien liiga CHL:ssä, nuorten MM-kisoissa ja olympialaisissa.

– Vuosi on ollut intensiivinen, ja kesälläkin tapahtuu paljon. Minun on toivuttava, on ajateltava pidemmällä tähtäimellä, Dahlin kertoo.

Dahlinista odotetaan jopa ensimmäisenä varattavaa pelaajaa NHL-liigan kesän varaustilaisuudessa. Aiemmin ruotsalaispelaajista koko draftin ensimmäisenä on varattu vain Mats Sundin vuonna 1989.