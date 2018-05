Säteri pysäyttämään jenkkivyöryä - "Hyvä fiilis!"

Virallisesti leijonaleiri ei Yhdysvallat-ottelun aattona asiaa julkistanut, mutta ellei maailma vallan ole yön aikana mullistunut, luistelee maalinsuulle Harri Säteri.

- Hyvä fiilis, nyt pelataan lohkovoitosta ja sitten pudotuspelit, tuumasi Säteri, jolta ei myöskään irronnut vahvistusta pelaamiselleen.

28-vuotias toijalalainen pelaa uransa toista MM-turnausta, debyytti nähtiin vuosi sitten Pariisissa.

- Ihan hyvin on mennyt. Kolme voittoa, muulla ei ole väliä, 96-prosenttisesti kiekkoja torjunut Säteri sanoi.

Jo 2011-2014 San Josen organisaatiossa kiekkoillut veräjänvartija pelasi tällä kaudella uransa ensimmäiset NHL-ottelut. Se vaati kolme kautta KHL:aa Vitjazissa ja siirron Floridaan.

- Vihdoin viimein! Hyvä kausihan se kaikkinensa oli, yhdeksän NHL-peliä ja pelit "alhaalla" sujuivat hyvin. Otin steppejä eteen päin, Säteri arvioi.

- Pitkä tie tuli kuljettua, mutta sitten tuli palkinto, hän lisäsi.

Säterin sopimus oli kauden mittainen, eikä jatkosta ole vielä tietoa. Tavoite on luonnollisesti jatkaa Pohjois-Amerikassa.

- Tilanteiden tunnistamisessa ja aggressiivisuudessa menin selkeästi eteen päin, hän analysoi kauttaan.

NHL-debyytti auttaa myös MM-jäillä, etenkin henkisellä puolella.

- Ne toivat itseluottamusta, kun huomasin, ettei sielläkään ole kiire. Sen takia on helpompi lähteä myös näihin huippuotteluihin täällä, Säteri totesi.

Veräjänvartija tietää, mitä tuleman pitää, kun kiekko putoaa kello 13.15 Suomen aikaa.

- Jenkeillä on vahva porukka. Taitoa on ja kovuutta on. Varmasti tulee kovatempoinen peli.