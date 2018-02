Säterin pelipaikka uhattuna – Luongo ja Reimer palasivat Panthersin harjoituksiin

Neljä perättäistä voittoa Floridalle torjunut Harri Säteri joutuu ehkä jo ensi viikolla kiperään kilpailutilanteeseen NHL:ssä. Säteri on saanut peliaikaa ja käyttänyt sen erinomaisesti Roberto Luongon ja James Reimerin loukkaantumisten aikana, mutta nyt sekä Luongo että Reimer ovat toipumassa pelikuntoon.

Lähtökohtaisesti ykkösvahtina pelaava Luongo ja Reimer harjoittelivat Panthersin vahvuudessa torstaina.

– Pari viime kuukautta on ollut raskasta aikaa. Olen aivan innoissani, kun pääsin vihdoin joukkueen harjoituksiin, Luongo ihasteli NHL:n nettisivuilla.

Luongo, 38, loukkasi nivusensa ottelussa New York Islandersia vastaan 4. joulukuuta. Taukoa on tullut niin paljon, että Luongolta menee vielä tovi ennen kuin hän on valmis pelaamaan.

– Pitää saada ajoitus takaisin ja varmistaa, että olen riittävän hyvässä kunnossa auttaakseni joukkuetta, Luongo arvioi tilannettaan.

– Minulla ei ole mitään aikataulua, vaikka haluaisin luonnollisesti päästä pelaamaan mahdollisimman pian.

Luongo toivoi, että hän voisi lähteä maanantaina Panthersin viiden ottelun vieraspelikiertueelle.

Myös Reimer kärsi nivusvaivoista. Hän loukkaantui Dallas-pelissä 23. tammikuuta.