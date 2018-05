Sakari Manninen haluaa voittaa lisää aloituksia – "Se on vähän uusi asia"

Suomen jokaisen ketjun keskushyökkääjänä pelaa laitahyökkäämiseen tottunut mies. Suomen kolmosketjussa Eeli Tolvasen ja Pekka Jormakan välissä aloittaa Sakari Manninen, 170-senttisenä kolmesta pienestä miehestä pienin.

– On parannettavaa, pieniä asioita. Aloituksia pitäisi parantaa, se on vähän uusi asia. Me ollaan pieniä, nopeita väkkäröitä, kyllä sieltä varmasti paikkoja saadaan, Manninen sanoi.

Laitahyökkääjien peluuttaminen senttereinä näkyi Kanadaa vastaan erityisesti aloituksissa, joista Suomi voitti vain kolmanneksen.

– Niitä pitää vaan voittaa. Siellä on hyviä aloittajia vastassa, Manninen sanoi.

Manninen odottaa, että Saksa pelaa samaan tapaan kuin Tanska, jolle Suomi hävisi keskiviikkona 2–3.

– Samantyyppinen peli tulee kuin Tanskaa vastaan. Kova kamppailupeli, siellä on isoja äijiä, he ovat vahvoja. Maalien edustalla meidän pitää olla vahvempia kuin vastustaja.

MM-turnauksen pistepörssin kärkipaikkaa yhdessä ketjukaverinsa Teuvo Teräväisen kanssa jakava Sebastian Aho sanoi Suomen jatkavan aktiivista ja nopeaa peliään jokaista vastustajaa vastaan.

– Me halutaan vain vahvistaa omaa peliä. Ihan sama kuka on vastassa, me haluamme pelata omaa peliä. Pelataan tilanne kerrallaan, ollaan aktiivisia ja paikataan toistemme virheitä, Aho sanoi.