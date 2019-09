Saros ei kestänyt Tampa Bayn päätöserän painetta – kärkivarausten kohtaamista ei nähty

Jääkiekon NHL:n viime kauden runkosarjan voittanut Tampa Bay kukisti suomalaisväritteisen Nashvillen lukemin 3–1 kauteen valmistavassa harjoitusottelussa. Aleksandr Volkov yllätti Nashvillen suomalaismaalivahti Juuse Saroksen kolmannen erän puolivälissä 1–1-tasoituksellaan.

Päätöserässä Tampa Bay kokeili Saroksen kestävyyttä 11 laukauksella, ja erän viimeisellä minuutilla Nikita Kutsherov iski Saroksen taakse voittomaaliksi jääneen osuman. Tämän jälkeen venäläistähti upotti vielä loppulukemat tyhjään maaliin. Sarokselle kertyi ottelussa 29 torjuntaa.

Nashvillen suomalaishyökkääjät Miikka Salomäki, Eeli Tolvanen ja Mikael Granlund jäivät pisteittä.

Suurlupaus Kaapo Kakko ei ollut New York Rangersin kokoonpanossa eikä päässyt kohtaamaan kesän varaustilaisuuden ykkösnimen Jack Hughesin New Jerseytä. Toisena varatun Kakon Rangers hävisi Hughesin New Jerseylle 2–4. Yhdysvaltalainen Hughes iski ottelun avausmaalin ja syötti Taylor Hallin 2–0-osuman.

Edmontonin suomalaismaalivahti Mikko Koskinen oli voittovireessä, kun hän poimi 18 Calgaryn laukausta. Edmonton hurjasteli 6–2-voiton Sam Gagnerin (1+2), Leon Draisaitlin (1+1) ja Zack Kassianin (1+1) johdolla.

NHL:n runkosarja alkaa 3. lokakuuta Suomen aikaa.