Se siitä sitten, JYP – Playoff-paikka vaatii ennätyksen

Liigalegenda Eric Perrin siirtyi perjantain HIFK-JYP -ottelussa SM-liigan kaikkien aikojen kärkeen ulkomaalaispelaajien ottelutilastossa, kun hän ohitti 620 kamppailullaan takavuosien Lukko- ja Ilves-puolustajan Allan Measuresin.

Juhlamieltä ei hurrikaanileiriin kuitenkaan herunut rahtustakaan. Ei, vaikka JYP hallitsi avauserää välillä miten tahtoi, pelasi siinä kolme ylivoimaakin ja laukoi peräti 25 kertaa HIFK:n seitsemää vastaan. Mutta siinäpä se oikeastaan näkyi, missä tilassa JYP tällä hetkellä on. HIFK-vahti Markus Ruusu joutui mielettömästä laukausten määrästä huolimatta torjumaan vain seitsemän kiekkoa. Lähimpänä oli tolppaa kilauttanut Jerry Turkulainen.

Sellaista se on, kun vallitsee tuska ja ahdistus, irvistys ja puristus. Ottelun edetessä pelin kuva tasoittui ja maalihanasta lirahti lopulta yksi osuma. Se oli nuoren HIFK-hyökkääjän Lauri Kulmalan uran toinen liigamaali.

Hän karkasi hyökkäyssiniviivalla hetken aikaa arponeelta JYP-pakki Ossi Ikoselta läpiajoon ja sijoitti laatan tolpan viereen, kun kolmatta erää oli pelattu kuusi ja puoli minuuttia.

Kohtalon ivaa oli se, että minuuttia aiemmin Jani Tuppurainen pääsi laukomaan kahdesta metristä poikittaissyötöstä, kun puolet kotijoukkueen maalista oli tyhjänä. Jostain kuitenkin ilmestyi Ruusun hanskakäsi ja torjui kiekon.

Kun tilanne sarjataulukossa oli jo ennen perjantain kierrosta JYPin kannalta melkoisen toivoton, olisi joukkueen luullut säntäävään 0-0 -tilanteesta päätöserään isolla riskilla, kovalla voittamisen vimmalla. Mutta ei, sellaista ei alistuneesta laumasta nyt löydy.

JYP oli sikäli rohkea lopussa, kun se veti Eetu Laurikaisen maaliltaan jo vajaat viisi minuuttia ennen loppua, mutta siihen rohkeus sitten loppuikin. Ilman maalivahtia tasoitusta hakenut miehistö oli kaukalossa ujo ja arka.

Matka lienee jo liian pitkä

JYPin marraskuinen viiden ottelun voittoputki katkesi joukkueen edellisellä Helsingin vierailulla marraskuun viimeisenä päivänä. Tästä lähtien Lauri Merikiven miehistö on kamppaillut nyt yhdeksän kertaa. Varsinaisella peliajalla se on voittanut vain kerran, kerran myös jatkoajalla. Suoria tappioita on neljä, jatkoaikatappioita kolme ja kerran on tullut käkeen voittomaalikisassa.

Yhdeksän ottelua, kahdeksan pistettä. 14 tehtyä maalia, 23 päästettyä. Sijoitus kuntopuntarissa 13:s, takana vain Jukurit ja KooKoo. Sarjataulukossa JYP putosi perjantaina jo viimeistä edelliseksi. Pienen pieni onni onnettomuudessa on se, että Ilves hävisi Jukureille, joten ero pudotuspeliviivaan säilyi kahdeksassa pisteessä.

Viime kaudella viimeinen pudotuspelipaikka heltisi 83 pisteellä. Ilves on tällä haavaa 85 pisteen vauhdissa. Siihen päästäkseen JYPin pitäisi pelata kauden jäljellä olevat 26 ottelua 1,77 pisteen ottelukohtaisella keskiarvolla, kun tähän mennessä matkaan on tarttunut 1,15 paunaa per peli.

Alhaisin sijoitus, jolta 15 joukkueen liigassa on noustu pudotuspeleihin mukaan viimeisen 26 kierroksen aikana kautta aikain on 12:s. Kärpät teki sen kaksi vuotta sitten, Sport kolme vuotta sitten. Kärppien ero pudotuspeliviivaan oli tuolloin yksi piste, Sportin kaksi. JYPin urakka on siis likipitäen mahdoton, todennäköisyys kauden jatkumiselle runkosarjan jälkeen on häviävän pieni.

Etenkin, kun joukkueen ilme on alistunut ja aneeminen. Edellisen kerran JYP on jäänyt pudotuspelien ulkopuolelle 12 vuotta sitten, nyt se on pitkästä aikaa todella lähellä.

Kuka rakentaa?

Eletään hiljalleen niitä hetkiä, kun viime vuosina organisaation jokaisella tasolla raskaita arviointivirheitä tehneen JYP Jyväskylä Oy:n on syytä suunnata katse tulevaan. Kauaskantoisemmat vahingot jyväskyläläiselle liigakiekkoilulle ovat kenties vielä vältettävissä, mutta uuden rakentamisen pitää alkaa nyt.

Tai no, itse asiassa sen olisi pitänyt alkaa jo joitakin vuosia sitten. Mutta kukas sen tekee, kun omistus on kuin haulikolla ammuttu ja hallituksessa on jäseniä kuin Vilkkilässä kissoja? Ja kaiken keskellä urheilutoimenjohtaja tyhjentelee jo pöytäänsä, eikä uutta ole valittu. Toimitusjohtajakin on mallia vt.

Kuka olisi uskonut, että tällainen sekoilu on mahdollista SM-liigan takavuosien mallioppilaalle?

