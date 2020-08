Sebastian Aho taituroi Carolinalle jatkopaikan NHL-pudotuspeleihin ja nousi pistepörssin kärkeen – katso videolta, kuinka Rangers-puolustaja vietiin "kebab-kioskille"

Carolina Hurricanes ei aikaillut tiistaina jääkiekon NHL:ssä, kun se varmisti liigan ensimmäisenä joukkueena jatkopaikan karsinnoissa pudotuspeleihin ottamalla Torontossa kolmannen voittonsa New York Rangersista, nyt maalein 4–1.

Tuttuun tyyliin Carolinan avainpelaajana kunnostautui hyökkääjävirtuoosi Sebastian Aho. Hän loisti ottelussa kahdella tekemällään maalilla ja syöttöpisteellä. Teuvo Teräväinen iski toisessa erässä Carolinan 1–1-tasoituosuman.

Carolinaa valmentavalla entisellä huippuhyökkääjällä Rod Brind'Amourilla oli helppoa kehua miehistöään.

– Meillä on erityinen joukkue. Tarvitsemme joukkueen jokaista pelaajaa, Brind´Amour tiivisti NHL:n verkkosivujen mukaan.

Aho nousi tehoillaan NHL-kuplan pistepörssin kärkeen. Hyökkääjä on tehnyt kolmessa ottelussa tehot 3+5. Erityisesti Ahon tekemä 3–1-maali keräsi Rangers-pelissä hehkutusta. Suomalaistaituri vei puolustaja Tony DeAngelon niin sanotusti kebab-kioskille ja nosti kiekon maalin kattoon. Katso video osumasta alta.

Some things you just can't teach pic.twitter.com/KyHWEVUg5s — Carolina Hurricanes (@Canes) August 5, 2020

Saros vireessä Nashvillen maalilla

Jääkiekon NHL:n pudotuspelikarsinnoissa suomalaismaalivahti Juuse Saros torjui Nashville Predatorsille 4–2-voiton Arizona Coyotesista. Länsilohkon ottelusarja on nyt tasan 1–1.

Saros torjui ottelussa 24 kertaa. Voitto oli hänelle ensimmäinen karsintaotteluissa.

– Olo oli hyvä ja joukkue pelasi edessäni todella hyvin. Tämä voitto on iso asia. Kasvaessaan tällaisesta aina unelmoi, ja nyt tämä askel on otettu, Saros sanoi pelin jälkeen nhl.comin mukaan.

Saros aloitti maalissa myös ensimmäisessä karsintaottelussa jättäen konkari Pekka Rinteen odottamaan vuoroaan. Sunnuntain pelissä 25-vuotias Saros torjui 33 kertaa. Vaikka Saros haastaa nyt Rinteen, 37, asemaa joukkueen ykkösvahtina, kehuu Predatorsin valmentaja John Hynes kaksikon suhdetta.

– Saros on selvästi ansainnut mahdollisuutensa. Hänellä ja Pekalla on aina ollut hyvät välit. He tukevat aina toisiaan. Valmentajan näkökulmasta he ajavat toisiaan eteenpäin. Kun kumpikaan ei luovuta, se saa heidät pelaamaan parasta peliään, Hynes analysoi sivuston mukaan.

Nashville sai pyörittää peliä lähes mielensä mukaan, sillä Arizona pääsi maalinteon makuun vasta aivan kolmannen erän lopussa. Clayton Keller ja Lawson Crouse iskivät molemmat tasoittavat sisään yhdeksän sekunnin välein erän 19. minuutilla.

Arizonan maalilla torjui Darcy Kuemper. Suomalaisvahti Antti Raannan piti olla pelissä vaihtopenkillä, mutta hän oli lopulta sivussa koko ottelusta, nhl.com kertoo.

– Raannalle sattui jotakin lämmittelyvaiheessa. Käymme läpi maalivahtitilannettamme tänään tai huomenna, kojoottien valmentaja Rick Tocchet sanoi.

Toronton Muzzin loukkaantui

Itälohkossa Toronto Maple Leafs otti tärkeän tasoittavan voiton Columbus Blue Jacketsista luvuin 3–0. Sarjan tilanne on nyt 1–1. Pudotuspelit vahvalla nollapelillä sunnuntaina aloittanut Joonas Korpisalo torjui Columbuksen maalilla 36 kertaa.

Pelissä nähtiin myös vaarallisen näköinen loukkaantuminen, kun Toronton puolustaja Jake Muzzin sai iskun päähänsä Columbuksen hyökkääjän Oliver Bjorkstrandin jaloista kolmannen erän lopulla.

Peli keskeytettiin 14 minuutiksi, kun Muzzinin niskaa tuettiin ja hänet kuljetettiin pois jäältä. Joukkue kertoi myöhemmin Twitter-tilillään, että Muzzin on sairaalahoidossa. Hän oli tviitin mukaan tajuissaan ja pystyi liikuttamaan raajojaan.

Kanadassa paikallista aikaa tiistaina käytävissä peleissä New York Islanders voitti aiemmin Florida Pathersin maalein 4–2 ja johtaa nyt sarjaa luvuin 2–0. Floridan suomalaiskapteeni Aleksander Barkov teki pelissä toisen joukkueensa maaleista.