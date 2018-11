Sedät heiluvat Hakametsässä - JYP haastaa hurjavireisen Tapparan

ASETELMA: SM-liigan otteluohjelmaa laadittaessa lienee ounasteltu, että JYP olisi ollut tässä kohdin mukana CHL:n pudotuspeleissä, kun liigapeleistä on lähes viikon tauko. Viime lauantain Ilves-voitto oli hurrikaanipaitojen tämän kauden positiivisin esitys ja niillä höyryillä joukkue olisi taatusti mielellään pelannut jo keskiviikon kierroksella. Toki tekemistä riittää edelleen harjoituksissakin, joten ei tauko hukkaan ole mennyt.

Tappara puolestaan pelasi tiistaina eurokiekkoa ja hyvästeli CHL-kaukalot tämän kauden osalta putoamalla Kometa Brnolle. Se epäilemättä sopii päävalmentaja Jukka Rautakorvelle, joka vuosi sitten samaan aikaan totesi, ettei CHL ollut ollut heille minkäänlainen tavoite. Rautakorpi on myös kertonut CHL-pelien häiritsevän harjoittelua, joten kirvesrinnathan ovat nyt suorastaan optimitilanteessa.

Alkukaudesta Tappara taapersi yhtä pahasti kuin JYP, mutta sai homman kuosiin ensimmäisen kuukauden aikana. Kahdestatoista edellisestä ottelustaan joukkue on voittanut kymmenen ja on vertailujakson kuntopuntarissa vain kaksi pistettä ylivoimaista sarjakärkeä Kärppiä jäljessä. JYPin tusinan pelin puntari puolestaan kertoo vain kolmesta voitosta, joista toki kaksi pn peräkkäisiä.

Hurrikaanipaitojen kokoonpanossa on vain yksi muutos sitten Ilves-ottelun, kun Eetu Laurikainen palaa maalille. Joona Voutilainen, Mikko Mäenpää ja Jaakko Jokinen jatkavat edelleen loukkaantuneiden listalla. Tapparalta puuttuvat Jere Karjalainen ja Sami Moilanen.

ARVIO: Vaikka JYPin peli on naksahdellut maajoukkuetauon jälkeen parempaan kuosiin, on Tappara silti tämän kamppailun selkeä suosikki. Tasaiseen vääntöön hurrikaanipaitojen pitäisi silti pystyä ja näiden joukkueiden kohtaamiset ovat jo vuosikausia olleet useammin napakkaa viihdyttämistä kuin puuduttavaa puurtamista. Tappara voittaa 3-2 tai 4-3, mahdollisesti vasta jatkoajan jälkeen.

SEURAA HEITÄ: Kun Ville Vahalahti, 41, joutui taannoin lopettamaan uransa loukkaantumisen vuoksi, hyppää tässä ottelussa kaukaloon liigan kaksi vanhinta pelaajaa. Heistä vanhin on tietysti kolmisen viikkoa sitten 43 vuotta täyttänyt Eric Perrin. Synttäripäivän jälkeisessä viidessä ottelussa on syntynyt vain yksi maali, mutta koko kauden pistesaldo 8+7=15 on ihan kelpo pelaajalle, joka voisi ikänsä puolesta pelata Ukkometsoissa jo yhdeksättä kauttaan.

Se toiseksi vanhin häärii Tapparan maalilla, on 40-vuotias ja tottelee nimeä Niklas Bäckström. JYP-ottelu on Bäckströmille vasta kauden kolmas startti. Syyskuussa KooKoota vastaan hänet vaihdettiin oppipoikansa Christian Heljangon tilalle jo ensimmäisessä erässä, mutta Heljanko palasi uuniin kolmanteen. KooKoo oli vastassa myös Bäckströmin kauden ensimmäisessä kokonaisessa ottelussa lokakuussa ja silloin hän torjui voiton. Tarina oli sama myös viime lauantaina Ässiä vastaan. Tämäkin setä jaksaa heilua.