Seko-JYP on nyt jämäkkä – "Ihan ok ekaksi matsiksi"

Yksi takana, viisikymmentäyhdeksän edessä. Vähintään.

Se ensimmäinen, kauan kaivattu liiga-avaus oli JYPin osalta ryhdikäs esitys, vaikka ei toki vielä se kuuluisa ehjä 60-minuuttinen. 3-2 -voitto HPK:sta oli kuitenkin hurrikaanipaidoille ansaittu.

Tässä vaiheessa kautta tulosta huomattavasti tärkeämpi asia on JYPin pelillinen yleisilme. Viime kauden sekoilujen jälkeen se oli pitkästä aikaa erinomaisen jämäkkä. Viisikkotasolla näin harmonista hurrikaaniryhmää ei ole itse asiassa nähty vuosikausiin, jos ihan rehellisiä ollaan.

Aivan ottelun alkuhetket menivät JYPiltä hieman ohi, mutta joukkue sai juonesta kiinni viimeistään Miska Siikosen 1-1 -tasoituksen jälkeen viiden minuutin kohdalla.

– Tärkeä voitto, mutta ei tullut helpolla. Hieno taistelu, ensimmäisen ottelunsa JYPin paidassa pelannut varakippari Siikonen hihkaisi.

"Hymy huulilla joka päivä"

"Kouvolan susi" saapui Jyväskylään Pelicansista keväällä kahden vuoden sopimuksella. Ennen Keski-Suomeen muuttoa koko aiempi liigaura vierähti pussinokkien riveissä Lahdessa. Hurrikaaniarki on maistunut Siikoselle.

– Hymy huulilla saa olla joka päivä. Olen nauttinut joka hetkestä. Viime kautta ei ole kukaan enää harmitellut, vaikka paljon samoja pelaajia onkin mukana. Siellä on niin kokenutta ryhmää, että menneitä ei haikailla, keskushyökkääjä selvitti.

Siikosen johtama kakkosketju, jossa laidoilla touhuavat David Tomasek ja Robert Rooba, oli Hippoksen perjantai-illassa JYPin terävin hyökkäysvitja.

– Loistavia jätkiä vieressä. Ollaan isoja kavereita kaikki, siinä on mukava pelata. Tshekeillä on omat metkunsa, Rooba tuo siihen virolaista juonikkuutta ja minä suomalaista sisua. Hyvin ovat lähteneet kemiat kehittymään, Siikonen kertoi.

Sentteri nakutti tehot 1+1 pelasi vajaat 16 minuuttia. Hän kuuluu päävalmentaja Pekka Tirkkosen luottomiehiin niin tasakentällisin kuin erikoistilanteissakin.

– Ihan ok ekaksi matsiksi. Paranee vielä, en ole tyytyväinen, Siikonen tiivisti oman iltapuhteensa.

Jossiteltavaa jäi päätöserän lopun avopaikasta, josta mies ei saanut lopulta edes laukausta aikaiseksi.

– Sen tilanteen joutuu katsomaan pari kertaa videolta. Taisi kiekko pomppia vähän. Olisi ollut hieno börsä, Siikonen tuumasi.

"Tyypillinen sarja-avaus"

Pekka Tirkkonen työskenteli Siikosen tavoin ensi kertaa liigaottelussa JYPin vetimissä. Rauhallinen päävalmentaja oli suhteellisen tyytyväinen näkemäänsä.

– Tyypillinen sarja-avaus. Tultiin hyvin peliin, oli tunnetta ja energiaa, mutta toisessa erässä jäätiin vähän pelistä ja luistelusta vajaaksi, Tirkkonen totesi.

– Voittoon ollaan tyytyväisiä, mutta parantaa pitää. Huomenna on taas seuraava paikka pelata paremmin, hän viittasi lauantain Tappara-otteluun.

Erikoistilanteita HPK-ottelu tarjosi melkoisen vähän, kun JYP joutui kaksi kertaa alivoimalle ja pääsi vain kerran pelaamaan ylivoimalla. Kerhon Elmeri Eronen iski 2-2 -tasoituksen toisessa erässä Anton Stråkan kaksiminuuttisen aikana ja kolmannessa erässä kiekko pyöri jo maaliviivalla, kun Anttoni Honka lusi omaa rangaistustaan.

JYPin ainokainen ylivoima sen sijaan karkasi tuhertamiseksi, mutta Tirkkonen ei ollut siitä erityisen huolestunut, eikä alivoimastakaan.

– Ylivoima on välillä tällaista. Ensimmäinen peli, hurrikaaniluotsi totesi ja antoi tunnustusta vastustajalle.

– HPK:n ylivoimapelaaminen on laadukasta. Heillä on kaksi laadukasta ylivoimaviisikkoa, joissa on taitoa syöttää neliön läpi.

Heti aluksi luulot pois

JYPin ottelut jatkuvat siis jo tänään Tampereella Tapparan vieraana. Keskiviikkona on Helsingissä vastassa HIFK, perjantaina Kuopiossa KalPa ja ensi lauantaina Hippokselle saapuu Kärpät.

Neljä peliä kahdeksaan päivään on melkoisen reipas startti, mutta sitä ei JYPissä kavahdeta.

– Hyvä, että päästään pelaamaan. On tässä treenattu ihan tarpeeksi, perjantai-illan hurrikaanihahmo Miska Siikonen tokaisi.