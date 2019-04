Seuralegenda Steve Yzerman palaa Detroitiin GM:ksi

Steve Yzerman on nimitetty NHL-jääkiekkoseura Detroit Red Wingsin general manageriksi. Yzerman palaa seuraan, jota hän edusti koko peliuransa.

Kanadalainen Yzerman pelasi Detroitissa koko NHL-uransa 1983–2006. Hän oli voittamassa seuran kapteenina kolmea Stanley cupia 1997, 1998 ja 2002.

Detroitin GM:nä on viimeiset 22 vuotta toiminut Ken Holland, joka ylennettiin nyt varapuheenjohtajaksi.

– On hyvin jännittävä päivä, kun saan nähdä Steve Yzermanin palaavan sinne mihin hän kuuluu, Holland sanoi.

Lopetettuaan peliuransa Yzerman toimi muutaman vuoden Detroitin apulais-GM:nä. Vuonna 2010 hänet pestattiin Tampa Bay Lightningin GM:ksi. Hän toimi siinä tehtävässä viime syyskuuhun asti, jolloin hän siirtyi Tampassa neuvonantajan rooliin pystyäkseen viettämään enemmän aikaa Detroitissa asuvan perheensä kanssa.

– Kun lähdin Tampaan, en tiennyt mitä tapahtuu viiden tai kymmenen vuoden päästä. Päämääräni oli voittaa Stanley cup, en ajatellut sen pidemmälle. Rakastin työtäni siellä, ja ajattelin että Kenny on general manager ikuisesti ja että olisin satavuotias ennen kuin saan tilaisuuteni Detroitissa. Joskus tunnen itseni satavuotiaaksi, mutta olen iloinen että tilaisuuteni tuli ennen sitä, 53-vuotias Yzerman kertoi.

Hyviä tuloksia Tampassa

Yzerman on saanut kiitosta työstään Tampa Bayssa. Vaikka Stanley cup on tällä vuosikymmenellä jäänyt uupumaan, Yzerman rakensi Tampasta yhden NHL:n kärkijoukkueista. Tampa ylsi Yzermanin GM-aikana neljä kertaa lohkofinaaleihin ja vuonna 2015 Stanley cupin finaaleihin. Tällä kaudella joukkue vei runkosarjan voiton, mutta kompastui heti ensimmäisellä pudotuspelikierroksella.

Detroitin tilanne on hieman toisenlainen, sillä 1990- ja 2000-lukujen kestomenestyjä on ajautunut pitkän menestysputken jälkeen taantumaan. Red Wings on jäänyt nyt kolmesti perättäin pudotuspelien ulkopuolelle.

Yzerman aikoo rakentaa uutta menestystä autokaupungissa joukkueen nuoren rungon ympärille järkevien varausten avulla.

– Se ottaa aikansa, ja tämä organisaatio on kokenut tämän ennenkin. En voi antaa teille tarkkaa aikataulua, mutta teemme tämän sillä tavalla jonka uskon vievän meidät sinne minne haluamme, Yzerman sanoi.

Lähde: NHL.com