Seurasta toiseen siirrellyllä Jussi Jokisella lupaava startti Vancouverissa

NHL-tulevaisuudestaan pelaavan Jussi Jokisen maalituska on pikkuhiljaa helpottanut. Hiljattain Vancouveriin siirtynyt kiekkokonkari on pelannut uudessa seurassaan kolme ottelua ja tehnyt niissä kaksi maalia.

Suomen aikaa varhain lauantaina Jokinen viimeisteli toisessa erässä kotijoukkueen 2–2-tasoitusmaalin luutimalla irtokiekon verkon perukoille. Osuma jäi Vancouverille lopulta laihaksi lohduksi, sillä Minnesota nappasi 5–2-vierasvoiton.

Suomalaishyökkääjä Mikael Granlund kerrytti pistepottiaan antamalla maukkaan passin Eric Staalin 2–3-osumaan. Suomalaisten pistepörssissä neljäntenä oleva Granlund on kerännyt 63 pelaamassaan ottelussa tehopisteet 19+38=57.

Jokisen tilastot ovat sen sijaan jotain aivan muuta. Peräti neljää eri seuraa tällä kaudella edustanut Jokinen on saalistanut vaatimattoman pistepotin 3+6. Nyt hän on kuitenkin tehnyt maalin kahdessa viime pelissään, joten pitkä kuivuus on muuttumassa orastavaksi vehreydeksi.

Jokinen aloitti kautensa Edmontonissa, siirtyi sieltä Los Angelesiin ja edelleen Columbukseen, josta matka jatkui Vancouveriin. Hänen sopimuksena päättyy tähän kauteen, joten maalit ovat tärkeitä työnäytteitä tulevaa ajatellen.

Vancouverilla tuskainen kausi

Vancouver on ollut yksi kauden heikoimmista joukkueista NHL:ssä, eikä kotitappio muuttanut kurssia.

– Ei ole tekosyitä. Jokaisen täytyy katsoa peiliin ja miettiä, millaisia asioita voi tuoda pöytään, Vancouverin ruotsalaismaalivahti Anders Nilsson sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Muissa kierroksen NHL-peleissä Columbus kaatoi kotonaan Detroitin 3–2, Dallas kotonaan Anaheimin 2–1 ja Calgary vieraissa Ottawan 2–1.

Kari Lehtonen keräsi Dallasin maalilla 26 torjuntaa. Loukkaantunutta Ben Bishopia tuuraava Lehtonen on pelannut tällä viikolla kaksi ottelua, ja molemmissa hänet on onnistuttu yllättämään vain kerran.