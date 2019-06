Sinuhe Wallinheimo aikoo luopua jääkiekon pelaajayhdistyksen puheenjohtajuudesta, toivoo avoimuutta seuraajansa valintaan – "Liikaa kabinettipäätöksiä"

Jyväskyläläinen kansanedustaja ja entinen jääkiekkomaalivahti Sinuhe Wallinheimo (kok.) haluaa siirtyä syrjään jääkiekon pelaajayhdistyksen puheenjohtajuudesta yhdeksän vuoden pestin jälkeen.

– Yhdeksän vuotta on pitkä aika, ja nyt toivoisin rooliin toista jatkajaa. Mielestäni pelaajayhdistyksessä on tullut tehtyä liikaa niin sanottuja kabinettipäätöksiä, ja nyt haluankin, että uusi puheenjohtaja ja hallitus valitaan avoimella prosessilla 27.6., Wallinheimo sanoo.

Wallinheimon mukaan jo seuraava vuosi tulee olemaan yksi pelaajayhdistyksen historian merkittävimmistä.

– Neuvoteltavana ja päätettävinä on mm. uusi sopimus Liigan kanssa ja pitkäaikaisen, eläkkeelle siirtyvän toiminnanjohtajamme Jarmo Saarelan jatkaja. Molemmat asiat tulevat pitkälle linjaamaan meidän tulevaisuuttamme yhdistyksenä, toteaa Wallinheimo.

Wallinheimo korostaa tärkeitä päätöksiä, joita hänen puheenjohtajuutensa aikana on saatu tehtyä.

– Tärkeimpänä nostaisin esiin kaukalon sisäisen turvallisuuden. Turvakaukaloiden edistäminen on ollut iso ja todella tärkeä muutos. Samoin sanktioiden tiukentaminen on vienyt peliä turvallisempaan suuntaan. Jääkiekkouran jälkeistä polkua on myös pystytty parantamaan tehokkaamman koulutuksen ja rahastotoiminnan avulla. Täytyy sanoa, että paljon vaikeitakin tehtäviä on pestiin liittynyt esimerkkinä kaukaloväkivaltaan liittyvät päätökset. Ei tästä ihan nollapeliä saa, mutta nyt olisi jonkun muun vuoro. Koen, että olen jo vähän liiaksikin erkaantunut nykyisten pelaajien maailmasta.

Wallinheimo kuitenkin vetoomuksessaan toteaa, että jos tarpeeksi hyviä kandidaatteja ei löydy, hän ei myöskään aio jättää yhdistystä ilman puheenjohtajaa.

– Tuntiessani tämän jäsenistön olen luottavainen sen suhteen, että osaajia yhdistyksestämme löytyy. Nyt on aika astua esiin ja asettua ehdolle jäsenistön arvioitavaksi, sanoo Wallinheimo.