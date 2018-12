Slovakia murskasi Kazakstanin ja tarttui nuorten MM-kiekon jatkopaikkaan

Slovakian alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue murskasi Kazakstanin maalein 11–2 ja avasi pistetilinsä nuorten MM-kilpailuissa. Slovakian tehokkaimmat olivat Andrej Kollar (3+0), Adam Ruzicka (2+1) ja Pavol Regenda (1+2).

Kazakstan on ainoana B-lohkon joukkueena edelleen pisteittä, kun sillä on vielä jäljellä yksi ottelu alkulohkossa. Vastustaja Ruotsi on lohkon kärjessä kahdeksalla pisteellä perässään Yhdysvallat (7), Suomi (6) ja Slovakia (3). Neljä parasta etenee puolivälieriin. Lohkon viides joutuu putoamiskarsintoihin. Suomi kohtaa tiistain vastaisena yönä viimeisessä lohko-ottelussaan Yhdysvallat.

A-lohkossa kisaisäntä Kanada ja Venäjä jatkavat puhtaalla pelillä. Venäjä otti kolmannen varsinaisen peliajan voittonsa, kun se taivutti maanantain vastaisena yönä Sveitsin 7–4. Myös Sveitsi on varmistanut pudotuspelipaikkansa.

Tshekki ja Tanska ratkaisevat neljännen jatkopaikan kohtalon myöhään tänä iltana Suomen aikaa käynnistyvässä ottelussa. Tanska tarvitsee pudotuspelipaikkaan voiton varsinaisella peliajalla. Se ei ole tehnyt vielä maaliakaan meneillään olevissa MM-kilpailuissa.