Stadin reissu käynnistää kohtalon viikonlopun - Rökäletappiokin uhkaa

ASETELMA: JYP kärsi tapaninpäivän kierroksella kauden suurinumeroisimman tappion, kun se romahti vahvasta alustaan huolimatta Oulussa Kärpille 2-6. Sen myötä matkaa sääliplayoff-viivalle on matkaa kahdeksan pistettä ja oikeisiin pudotuspeleihin jo 14.

Voi siis jopa todeta, että nyt eletään JYPin kohtalon viikonloppua. Turpaan nyt HIFK:lta vieraissa ja huomenna kotiareenalla Ässiltä, niin ero alempaankin viivaan voi venyä jo 14 pisteeseen. Toki kierroksia on tämänkin jälkeen hurrikanipaidoilla vielä 25 tähteellä, mutta pirullisen vaikeaksi menee.

Esimerkiksi viime kaudella kymmenenteen sijaan vaadittiin 83 pistettä, josta JYPiltä puuttuu nyt 44. Jäljellä olevien kierrosten ottelukohtainen pistekeskiarvo pitäisi nostaa nykyisestä 1,18:sta 1,63:een. Sekään ei välttämättä riitä, kun kymmenettä sijaa hallussan pitävä Ilves on noin 88 pisteen vauhdissa.

Illan isäntä HIFK sekoili tapaninpäivänä Lahdessa Pelicansia vastaan oikein urakalla. Naapurin valmistautuminen oli ollut joulupäivän harjoituskiellosta huolimatta timanttista, HIFK:n kaikkea muuta. Toisaalta ennen tätä kyykkäystä joukkue oli ollut pitkään hyvässä formussa, kun alla oli neljä peräkkäistä voittoa.

JYP on rukkaillut kokoonpanoaan jonkin verran sitten tapaninpäivän. Juius Nättinen nousee ykkösketjuun Jani Tuppuraisen ja Jarkko Immosen rinnalle, kapteeni J-P Hytönen puolestaan palaa kakkosketjuun Robert Rooban ja Jerry Turkulaisen väliin. Eric Perrinin kolmonen on ennallaan, mutta nelonen peräti erikoinen.

David Tomasek tahkoaa vasenta laitaa ja keskusmiehenä häärii Janne Kolehmainen. Oikea laita on Ossi Louhivaara. Pakkikalustossa Mikko Mäenpää vaihtuu Ossi Ikoseen.

JYP ei ole ilmoittanut loukkaantuneeksi ainuttakaan pelaajaa. HIFK:lla sairastupahuolia sen sijaan riittää hyökkäyspään osalta. Keskiviikkona loukkaantuneen Iikka Kangasniemen ohella telakalla ovat Teemu Tallberg, Juho Keränen, Micke Åsten, Niklas Nordgren ja Thomas Nykopp. Lisäksi Teemu Enberg ja Anton Lundell ovat nuorten MM-kisoissa.

ARVIO: Sopii olettaa, että HIFK parantaa peliään huomattavasti sitten keskiviikon, mutta onko JYPillä mitään emmeitä siihen? Kenties jotain, mutta ei riittävästi. HIFK tekee 3-4, JYP jää yhteen tai kahteen. Pieni selkärangan rusahtamisvaihtoehtokin on olemassa, joten pelimies piirtää stadilaisille tulosvetokuponkiin numerot 5 ja 6, traktorimiehistölle puolestaan 0 ja 1.

SEURAA HEITÄ: Kapteeni Hytösen kauden 15 ensimmäisen ottelun pistesaldo oli 5+6. Seuraavat 17 ovat tuottaneet vain 0+2. Henkilökohtaisella tasolla ihan napakka alkukausi on kuin muisto vain muillakin pelin osa-alueilla kuin tuloksenteossa. Nyt Hytösellä on rinnallaan joukkueen kaksi pirteintä hyökkääjää, jotka saavat kyllä jalkaa ja kiekkoa liikkeelle. Mutta pysyykö kippari Rooban ja Turkulaisen pelissä mukana?

Jämsän Kiekko-Susien kasvatti, juniorina pitkään JYPissä pelannut Markus Ruusu siirtyi tälle kaudelle Ilveksestä HIFK:hon. Edelliset viisi viikkoa Ruusu on istunut penkillä, kun Atte Engren on kantanut torjuntavastuun, mutta tänään hän on jälleen tolppien välissä. Edellinen ottelu marraskuussa oli Ruusulle painajaismainen, kun Kärpät takoi viisi häkkiä vain 14:lla maalia kohti suuntautuneella laukauksella. Torjuntaprosentiksi jäi 64,29.