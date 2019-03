Sumulaaksoon se päättyy - JYPin surkea kausi vetelee viimeisiään

ASETELMA: Monenlaista kommervenkkiä yritettiin, mutta vaikuttaa vahvasti siltä, että JYPin kausi ei ollut enää millään korjausliikkeellä pelastettavissa. Risto Dufvan paluu hurrikaanipurren komentosillalle auttoi hetken, mutta oli lopulta teholtaan kuin se kuuluisa housuun kuseminen pakkasella. Lämmitti hetken, mutta sen jälkeen oli entistä epämukavampi olla.

Tilanteessa, jossa JYPin olisi pitänyt taistella kynsin ja hampain pudotuspelipaikasta, se on hävinnyt neljä ottelua putkeen eikä ole pystynyt saalistamaan kolmen pisteen pottia lähes kolmeen viikkoon. Edellisen seitsemän ottelun ajalta JYPillä on vain viisi pistettä kelvottomalla maalierolla 14-30. Vielä lauantain SaiPa-ottelun alla playoff-paikka oli omissa käsissä, mutta JYP vastasi haasteeseen konttaamalla Kisapuistossa 0-6.

Toki playoff-paikka on vielä JYPin hallussa kahden pisteen turvin, mutta joukkue päättää runkosarjansa tänään. Sportilla on vielä kaksi ottelua pelaamatta ja sille riittää niistä kolme pistettä, mikäli JYP ei ota tänään pistettäkään.

Illan isäntä KooKoo on pelannut merkityksettömiä otteluita jo pitkään, mutta se on napsinut niistä viime aikoina ihan mukavaan tahtiin pisteitä. Vaikka kausi loppuu taas Kouvolassa runkosarjaaan, haluaa joukkue taatusti esiintyä viimeisessä kotiottelussaan ryhdikkäästi. JYP taas on näyttänyt jo hyvän tovin siltä, että se haluaa vain pois. Kausi on ollut yhtä epäonnistumisten sarjaa harvinaisilla valonpilkahduksilla ryyditettynä.

ARVIO: KooKoo on raikkaampi ja tuoreempi, kuten niin moni joukkue on tällä kaudella ollut JYPiin verrattuna. se tekee 3-4 maalia JYPin jäädessä yhteen tai kahteen. Mikäli Sport voittaa samaan aikaan TPS:n varsinaisella peliajalla, päättyy JYPin kausi Sumulaakson tiistai-iltaan.

SEURAA HEITÄ: Jos ja kun JYPin kausi päättyy tähän kamppailuun, päättyy myös Eric Perrinin 22 vuotta kestänyt ura ammattilaisjääkiekoilijana. Lavalin leijona ansaitsee tekemisistään kaiken kunnioituksen ja arvostuksen. On suorastaan rienausta, jos Perrinin ura todella päättyy näin, mutta sellaista on urheilu. Vaan onko tämä myös kapteeni J-P Hytösen viimeinen ottelu? Sellaistakin huhua on sitkeästi liikkunut, vaikka Hytösellä on vielä ensi kaudesta sopimus.

19-vuotias hyökkääjätulokas Joonas Oden haisteli liigailmaa ensimmäisen kerran jo syyskuussa. Kun nuorukainen pääsi mukaan KooKoon tehoketjuun Malte Strömwallin ja Miikka Pitkäsen rinnalle, alkoi tapahtua. Maaliskuun neljässä ottelussa Oden on paukuttanut tehot 4+2.