Suomalaispelaajien maalivire ei auttanut Montrealia, kun vastassa oli New Jersey

Jääkiekkoliiga NHL:ssä New Jersey Devils on voittanut Montreal Canadiensin luvuin 6–4.

Montrealin maaleista pitivät huolta lähinnä suomalaispelaajat. Toisen erän alussa New Jerseyn pelaajien ympäröimä Jesperi Kotkaniemi tasoitti pelin lukemiin 2–2, mutta hetkeä myöhemmin Devils nousi jälleen johtoon.

Toisen erän puolessavälissä Canadiens lähti omasta päädystään kohti Devilsin maalia. Kotkaniemen avustamana Joel Armia laukoi ranteella kiekon sisään.

Kolmannessa erässä usea Montrealin ja New Jerseyn pelaaja pyöri aivan Devilsin maalin edessä, kun Artturi Lehkonen suti vielä joukkueen neljännen maalin. Lehkosen onnistuminen ei kuitenkaan nostanut Canadiensia edes tasoihin.

Montreal jatkoi häviöputkeaan. Häviö Devilsistä oli kuudes putkeen.

Canadiensin ensimmäisen maalin tehnyt Brendan Gallagher kommentoi joukkueen Twitter-tilillä, että joukkue tekee jatkuvasti virheitä.

– Kukaan ei pidä meistä nyt. Emme nauti tästä, Gallagher sanoi.

Blake Coleman sinetöi loppulukemat

Viimeisen erän lopussa Montreal otti vahtinsa pois maalilta. Pian Devilsin yhdysvaltalainen Blake Coleman teki ottelun toisen maalinsa ja sinetöi New Jerseyn voittolukemat.

Montrealilta ei yritystä uupunut, sillä Devilsin maalilla urakoinut Mackenzie Blackwood torjui ottelussa 44 kertaa. Sen sijaan Canadiensin maalivahti Carey Price torjui 29 kertaa.

New Jersey on voittanut aikaisemmasta seitsemästä ottelusta kolme. Devils pitää perää Metropolien divisioonassa, ja Canadiens on neljäntenä Atlantin divisioonassa.