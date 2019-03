Suomalaisvahdit rakensivat muurin NHL:ssä – Raskille ja Rinteelle nollapelit

Keskiviikon vastaisen yön NHL-jääkiekkokierros oli suomalaisten maalivahtien Tuukka Raskin ja Pekka Rinteen näytöstä. Sekä Boston Bruinsin Rask ja että Nashville Predatorsin Rinne pelasivat nollapelit.

Boston murjoi vieraspelissään New York Islandersia 5–0. Raskille kertyi ottelussa niukat 13 torjuntaa. Rinne torjui Nashvillen 3–0-kotivoittoon Torontosta päättyneessä ottelussa 22 kertaa.

– Oli heillä (NY Islandersilla) ainakin viisi maalipaikkaa. Hyvä peli. Mikään ottelu NHL:ssä ei ole helppo, Rask kertoi Bruinsin Twitter-videolla.

Islandersin Valtteri Filppula joutui jättämään pelin kesken ensimmäisen erän puolivälissä. Hän sai ylävartaloonsa vamman Bostonin puolustajan Connor Cliftonin iskusta. Filppula ehti olla kentällä hieman vajaat kolme minuuttia.

Filppula on pelannut kolme edellistä ottelua pisteittä ja viisi edellistä ottelua maalitta.

Edmontonin maalia reilut 25 minuuttia vahtinut Mikko Koskinen päästi sisään kolme laukausta 20:stä. Edmonton hävisi St. Louisille maalein 2–7.

Barkov on suomalaisten maalikärki

Floridan kapteeni Aleksander Barkov iski joukkueensa molemmat maalit taistelussa Dallasia vastaan. Barkovin kudit eivät kuitenkaan riittäneet voittoon, vaan Florida hävisi 2–4. Dallasin suomalaishyökkääjä Roope Hintzille kirjattiin ottelusta syöttöpiste.

Barkov vei ensimmäisellä maalillaan joukkueensa 1–0-johtoon. Hän iski ottelun avausmaalin ensimmäisessä erässä ajassa 2.11. Barkov teki toisen maalinsa ottelun toisessa erässä ajassa 16.57. Toinen maali vei Floridan 2–2-tasalukemiin.

Dallas otti päätöserässä loppukirin, kun joukkueen venäläishyökkääjä Alexander Radulov laukoi kaksi maalia.

Barkov on kerännyt tällä kaudella 73 ottelussa tehot 32+53. Hän on liigan toiseksi tehokkain suomalainen Coloradon Mikko Rantasen jälkeen. Rantanen on iskenyt tällä kaudella tehot 31+56.

Maalitilastossa Barkov on suomalaisista kärjessä. Hän on tehnyt seitsemän peräkkäisen ottelun pisterupeamansa aikana neljä maalia ja syöttänyt 13.

Dallasin Hintz on tehnyt kauden aikana yhdeksän maalia ja antanut seitsemän maalisyöttöä.