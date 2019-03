Suomalaisvahdit tiukkoina – sekä Rask että Rinne torjuivat nollan

Jääkiekon NHL:ssä sekä Bostonin Tuukka Rask että Nashvillen Pekka Rinne ovat torjuneet nollan illan kierroksella. Rask torjui kolmetoista maalille tullutta laukausta ottelussa New York Islandersia vastaan.

Boston voitti 5–0. Rask sanoi ottelun jälkeen, että vaikka on selvää, ettei mikään ottelu ole NHL:ssä helppo, illan ottelu voidaan kuitenkin määritellä helpoksi.

Raskilla oli ennen illan ottelua takanaan kaksi tappiopeliä.

Islandersin Valtteri Filppula joutui jättämään pelin kesken ensimmäisen erän puolivälissä. Hän sai ylävartaloonsa vamman Bostonin puolustajan Connor Cliftonin iskusta. Filppula ehti olla kentällä hieman vajaat kolme minuuttia.

Filppula on pelannut kolme edellistä ottelua pisteittä ja viisi edellistä ottelua maaleitta.

Rinne taas pysäytti 22 maalille tullutta laukausta ottelussa Torontoa vastaan. Nashville kukisti vastustajansa maalein 3–0.

Edmontonin maalia reilut 25 minuuttia vahtinut Mikko Koskinen päästi sisään kolme laukausta 20:stä maalille tulleesta iskusta. Edmonton hävisi St. Louisille maalein 2–7.

Barkov on NHL:n suomalaispelaajien maalikuningas

Floridan Aleksander Barkov iski joukkueensa molemmat maalit taistelussa Dallasia vastaan. Barkovin kudit eivät kuitenkaan riittäneet voittoon, vaan Florida hävisi 2–4. Dallasin paidassa pelaavalle suomalaishyökkääjä Roope Hintzille kirjattiin ottelusta syöttöpiste.

Barkov vei ensimmäisellä maalillaan joukkueensa 1–0-johtoon. Hän iski ottelun avausmaalin ensimmäisessä erässä ajassa 2.11. Barkov teki toisen maalinsa ottelun toisessa erässä ajassa 16.57. Toinen maali vei Floridan 2–2-tasalukemiin. Dallas otti viimeisessä erässä kuitenkin loppukirin, kun joukkueen venäläishyökkääjä Alexander Radulov laukoi kaksi maalia.

Barkov on kerännyt tällä kaudella tehot 32+53. Hän on liigan toiseksi tehokkain suomalainen Coloradon Mikko Rantasen jälkeen. Rantanen on iskenyt tällä kaudella tehot 31+56.

Maalitilastossa Barkov on kuitenkin suomalaisista ensimmäinen.

Hintz on puolestaan tehnyt tällä kaudella yhdeksän maalia ja saanut seitsemän syöttöpistettä.