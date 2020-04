Suomen Kuvalehti: Pelicansille kuusinumeroinen tuki, kahdelle liigaseuralle tylympi viesti

Jääkiekkoliigassa pelaava Lahden Pelicans saa valtion rahoitusyhtiö Business Finlandilta 100 000 euroa kehitysrahoitusta, kertoo Suomen Kuvalehti. Suomen Kuvalehden tietojen mukaan tukea hakivat Pelicansin lisäksi liigaseuroista myös kuopiolainen KalPa ja Vaasan Sport. Kaikki tukea hakeneet liigaseurat ovat käyneet yt-neuvotteluja henkilöstönsä kanssa.

Business Finland oli 16. huhtikuuta mennessä tehnyt 5 200 myönteistä tukipäätöstä ja hylännyt 1 300 hakemusta. Ilman tukea on jäänyt joka viides hakija, ja tuohon joukkoon kuuluvat Sport ja KalPa.

Business Finland on tukenut urheilutoimintaa sekä huvi- ja virkistyspalveluja 6,6 miljoonalla eurolla. Toimialoista se on saanut kuudenneksi eniten tukea. Eniten tukea – 25,5 miljoonaa euroa – on myönnetty ohjelmisto- ja konsultointialalle.