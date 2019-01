Suomi teki historiallisen tempun ja pudotti Kanadan – Kuuntele ja katso tästä miten Vancouver hiljenee

Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkue teki jääkiekkohistoriaa torstain vastaisena yönä, kun se pudotti Kanadan mitalipeleistä Vancouverissa pelatuissa MM-kisoissa. Kanada ei ole koskaan ennen jäänyt kotikisoissaan mitalipelien ulkopuolelle.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton Twitter-tilillä on julkaistu kooste ottelun tapahtumista.

Katso ja kuuntele videolta, kuinka ensin Aleksi Heponiemi tasoittaa ottelun varsinaisen peliajan viimeisellä minuutilla ja tämän jälkeen Toni Utunen ratkaisu ottelun jatkoajalla pelikellon näyttäessä 65.17.

HIGHLIGHTS: Wednesday is upset day at the #WorldJuniors! Watch the best from the Finnish @leijonat's overtime win against @HC_WJC in the quarter-finals.



