Surkea alku ja riemukas loppu - JYP raapaisi kauden toisen kotivoittonsa

Aluksi siinä oli paljon tämän alkukauden kuvajaista JYPin osalta. Hurrikaani vilisit puoli-ilmaiseksi 1-0 -johtoon Robert Rooban maalilla, mutta sitten alkoivat ongelmat. Tappara tasoitti jo reilu minuutti myöhemmin ja hieman erän puolivälin jälkeen se johti jo 2-1 Valtteri Kemiläisen ja Tomas Zaborskyn maaleilla.

Erän loppupuolella Kemiläinen raapaisi vielä 3-1 kahden miehen ylivoimalla ja se näytti olevan sitten siinä. Sekavasti ja kurittomasti avauserän haahuillut hurrikaaniryhmä kuitenkin terhentyi. David Tomasek kavensi housunkauluksella 2-3:een toisessa erässä ja sama mies takoi myös 3-3 -tasoituksen ylivoimalla, komealla ylänurkkakudilla onnekkaan pompun jälkeen.

Tomasek oli elementissään myös voittomaalikisassa, kun hän upotti peräti neljästä yrityksestään kaksi. Kun Julius Nättinenkin osui, kirjattiin JYPille 4-3 -voitto. Peräti yhdeksänteen pariin venyneen kisan onnistujat Tapparasta olivat Matti Järvinen ja Otso Rantakari.

Mutta JYP kärsii melkoisesta kotikammosta. Viidestä Hippoksen ottelustaan se ei ole voittanut ainuttakaan varsinaisella peliajalla. Voittomaalikisan voitto oli kotiotteluissa laatuaan toinen. Koko alkukauden hurrikaanipaitojen ongelmavyyhtejä ovat olleet otteluiden heikot alut tai loput. Sitä kuuluisaa ehjää 60-minuuttista ei ole näkynyt.

- Sehän on korvienväliasia, ei siihen muuta selitystä ole. Tänäänkin Tapparan tasoitus vähän lamaannutti meidät, eikä pystytty ensimmäisessä erässä ottamaan niitä aloitteita, jotka sitten myöhemmin otettiin, päävalmentaja Lauri Merikivi totesi.

Positiivista JYPin kannalta on toki se, että pelin juoksu oli selkeästi nousujohteinen. Siinä toisaalta piilee hurrikaanipaitojen ongelman ydin. Hurrikaaniryhmä on pelannut liudan nousujohteisia pelejä, mutta myös melkoisen tukun kamppailuja, joissa suhdanne on ollut voimakkaasti laskeva.

- Joukkue paransi peliään huimasti ensimmäisen erän jälkeen ja itseluottamuskin alkoi näkyä. Oli äärimmäisen tärkeää, että pystyttiin tällaiseen nousuun, Merikivi sanoi.

Nättiselle iso maali

Voittomaalin kiskaissut Julius Nättinen oli päävalmentajan kanssa samoilla linjoilla.

- Hyvä tasonnosto ensimmäisen erän jälkeen, pelattiin huimasti parempaa lätkää kaksi viimeistä erää, pitkästä aikaa Hippoksella pelannut Nättinen arvioi.

Anaheim Ducks osti Nättisen sopimuksen ulos viime viikolla ja hän palasi kasvattajaseuraansa kolmen vuoden tauon jälkeen. Nättinen on pelannut JYPissä tähän saumaan kolme ottelua ilman tehopisteitä.

- Vähän hakemista se vielä on, liigassa pelataan aika erilaista lätkää kuin mihin olen kolmen viime vuoden aikana tottunut, yhden AHL- ja kaksi OHL-kautta pelannut keskushyökkääjä huomautti.

Voittomaali maittoi 21-vuotiaalle nuorukaiselle.

- Oli se iso maali, kun pisteitä ei ole tullut, vaikka tulosta pitäisi pystyä tekemään, Nättinen sanoi.

Hän myönsi, että Pohjois-Amerikan keikasta jäi hampaankoloon.

- Totta kai. Tarkoitus oli pelata NHL:ssa ja en onnistunut siinä. Mutta on tässä vielä vuosia aikaa, tavoite on ilman muuta palata sinne, Nättinen linjasi.