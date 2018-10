Suuri tilastopaketti: JYP-pursi vuotaa turhan monesta reiästä

JYPin kiekkomiehistö on tällä haavaa SM-liigan sarjataulukossa viimeistä edellisellä sijalla ja joukkue raahustaa neljän ottelun tappioputkessa. Hurrikaanitilastojen uumeniin kätkeytyy monenlaista mielenkiintoista.

Joukkue on esimerkiksi edelleen neljän parhaan joukossa sekä yli- että alivoimalla, tosin edellä mainitun tappioputkensa aikana JYP ei ole tehnyt maaliakaan vastustajan jäähyn aikana. Erikoistilannemaaleista siivottu maaliero kuitenkin vahvistaa, että suurimmat ongelmat piilevät tasakentällisin pelattaessa, jossa JYPin maaliero 23-34 on yhtä heikko kuin sarjajumbo Ässien. Tasakentällisin heikoin ryhmä on ollut toistaiseksi Sport, jonka maalit viidellä viittä vastan kirjataan 30-41.

14 ottelustaan JYP on voittanut viisi, joista vain kaksi varsinaisella peliajalla. Varsinaisen peliajan tappioita on seitsemän. Peräti yhdeksää ottelua JYP on jossain vaiheessa johtanut, mutta onnistunut silti häviämään niistä viisi. Kahden maalin johtoasema hurrikaanipaidoilta on hukkunut alkukaudesta kolme kertaa niin, että on edetty jatkoajalle tai voittomaalikisaan. Näistä kamppailuista JYPillä on kasassa neljä pistettä kuudesta.

Joukkueen suurinumeroisin tappio on reilu kuukausi sitten Jukureille Hippoksella kärsitty 1-4. Lukolle ja TPS:lle JYP on hävinnyt kummallekin kertaalleen kahdella maalilla ja maalin tappioita joko jatkoajalla tai ilman on peräti seitsemän. JYP on voittanut kaikki voittomaalikisaan edenneet ottelunsa, mutta mikäli ratkaisu on syntynyt jatkoajalla, on maalin viimeistellyt aina vastustaja.

Immosella ja Kaltevalla kolissut omissa

Positiivista hurrikaanipaitojen kannalta on toki se, että alkukaudelta löytyy vain viisi ottelua, joissa JYP ei ole edes käväissyt johtoasemassa. Se on kuitenkin tämän hetken hurrikaanikurjuuden tiimellyksessä melkoisen laiha lohtu.

Ylivoimapelin ylikorostuminen avainpelaajien tehopisteissä näkyy karulla tavalla. Peräti seitsemän hurrikaanipaitaa on tehnyt vähintään puolet pisteistään ylivoimalla. Kokenut tähtikaarti on kantanut vastuutaan tältä osin, mutta toisaalta esimerkiksi Jarkko Immosen ja Mikko Kaltevan ollessa kaukalossa vastustaja on toimittanut 13 kertaa kiekon tasakentällisin JYPin verkkoon. Immosen plusmiinus-tilasto näyttää kokonaisuudessaan lukemaa -6 ja Kaltevan -8. Joukkueen yhdeksästä yli 30-vuotiaasta pelaajasta kaikki ovat plusmiinuksessa pakkasen puolella.

Plussalla on kaikkiaan vain kolme pelaajaa, kun Roni Allen, Joonas Viinikainen ja Jerry Turkulainen ovat lukemassa +1. Nollille ovat selvinneet David Tomasek, Juuso Vainio ja Micke Saari.

Missä pakkimaalit?

JYP on peluuttanut tällä kaudella kolmea maalivahtia, kun Pekka Tuokkola tuli viime viikolla paikkaamaan loukkaantunutta Joona Voutilaista. Tuokkolan, Voutilaisen ja ykkösvahdiksi nousua tekevän Eetu Laurikaisen yhteenlaskettu torjuntaprosentti on 88,20 ja päästettyjen maalien keskiarvo ottelua kohden 3,25. Sanomattakin on selvää, että nämä eivät ole voittavan joukkueen maalivahtien lukemia.

Lisäksi JYPin hyökkäyskalusto on saanut heikosti tukea tuloksentekoon puolustajilta. Hurrikaanipakeista ovat osuneet vain Anttoni Honka, jonka osuma oli itse asiassa Ilves-puolustaja Mark Floodin oma maali sekä viime perjantain KooKoo-ottelussa liigauransa ensimmäisen viimeistellyt Joonas Viinikainen. Liigasta löytyy yhdeksän puolustajaa, jotka ovat yksinään tehneet enemmän maaleja kuin koko JYPin pakkikalusto.

KSML.tv:n kiekkostudion vakiopanelistit Tuomas Heikkilä ja Ilkka Kulmala paneutuvat JYPin tuskaan ja tilastopakettiin keskiviikon lähetyksessään.