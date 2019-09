Suurten asema ei horju – näin Liigan runkosarjassa käy

Kovat on kovia. Jääkiekon SM-liiga on jakautunut jokseenkin kolmeen kastiin. Ovat suuret, jotka jylläävät. On keskisuuret, joilla on mahdollisuus sopivassa flow-tilassa yllättää. Ja on pienet, jotka ovat enemmän tai vähemmän Mestis-mitoissa.