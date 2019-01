Tänä viikonloppuna ei välttämättä voita mitään, mutta paljon voi hävitä

ASETELMA: JYPillä on edessä viikonloppu, jonka aikana ei välttämättä vielä voita mitään, mutta voi hävitä paljon. Ilves vierailee tänään Hippoksella ja isännöi JYPiä huomenna Hakametsässä. Se on tällä haavaa sarjataulukossa sijalla kahdeksan, seitsemän pistettä JYPiä edellä. Pelattua otteluita tupsukorvilla on kuitenkin kaksi enemmän.

Playoff-viiva on hurrikaanipaidoilta kolmen pisteen päässä. Sitä pitää hallussaan Sport, joka sekin on pelannut jo 43 peliä, kun JYPillä on niitä vasta 41. Humpan juoni on siis selkeä. Kuusi pistettä Ilveeltä ja samanlainen setti rästipeleistä, niin sijoitus nousee kohisten. Hämmästyttävää kyllä, tällä haavaa jopa ihan realistinen saalis majailee sijalla kuusi. Lukko on kymmenen pistettä RD Armya edellä, mutta se on pelannut jo kolme ottelua enemmän ja vierailee lisäksi helmikuun lopulla Hippoksella.

Toki edelle kirjoitettu on juuri se ansa, jota JYPin pitää välttää. Yhtäkään peliä ei parane pelata etukäteen, eikä Ilves ole mikään vasemmalla kädellä sivuun pyyhkäistävä ryhmä, vaikka JYP kauden molemmat keskinäiset kohtaamiset onkin voittanut. Nuoressa ryhmässä piisaa taistelutahtoa. Tämä nähtiin viimeksi keskiviikkona, kun Ilves nousi 1-4 -kanveesista 6-5 -jatkoaikavoittoon HIFK:ta vastaan.

Risto Dufvan paluun myötä JYPin kurinalaisuus nousi sille tasolle, jolla sen pitää ollakin. Kiekkoja syödään, keskusta tukitaan ja sen jälkeen tehdään mahdollisuuksien mukaan muita asioita. Tämä näkyi lauantain Tappara-ottelussa, kun JYP kävi kaksi erää pelkkää puolustustaistelua, mutta voitti silti 4-2.

JYP ei ole ilmoittanut loukkaantuneiden listalle ainuttakaan pelaajaa. Tappara-pelin kesken jättänyt Ossi Louhivaara selvisi ilman isompia vaurioita ja on jälleen rivissä mukana. Myöskään Ilveksellä ei ilmoituksensa mukaan ole sairastupalaisia.

ARVIO: Jos ja kun JYP on yhtä päättäväinen ja kurinalainen kuin viime viikolla - ja miksei olisi - se on vahvasti voitossa kiinni. RD-kiekkoa on harjoiteltu nyt muutama päivä lisää, joten peli tuskin on mennyt ainakaan huonompaan suuntaan. 3-4 maalia lienee JYPin haarukka, Ilves jää yhteen tai kahteen.

SEURAA HEITÄ: David Tomasek oli marraskuulle saakka kenties JYPin paras pelaaja, mutta sen jälkeen meno on etenkin pisteiden valossa hiipunut. Tshekki on pelannut pitkään laidassa, vaikka on ennen kaikkea keskushyökkääjä. Tänään Tomasek palaa sentteriksi tutulle paikalle Jerry Turkulaisen ja Robert Rooban väliin. Eric Perrin nousee ykkösketjun laitaan, Jani Tuppurainen puolestaan siirtyy kolmosketjuun. Tomasekin maaliton putki on jo 14 ottelun mittainen. Kauden ensimmäisessä 25 ottelussa syntyi saldo 8+11=19, sen jälkeen vain 0+6.

Vasemmasta laidasta lukien: 23, 21, 26, 21 ja 19. Siinä Ilveksen ykkösviisikon Eemeli Suomi - Arttu Ruotsalainen - Teemu Rautiainen; Jarkko Parikka - Oskari Laaksonen iät. Maaliskuussa 27 vuotta täyttävä Rautiainen on tässä porukassa suorastaan vanhus. Nuoruuden intoa ja jalkavuutta vierasjoukkueella riittää toki muihinkin koostumuksiin, mutta tämä on se vaarallisin. Luistelukilpailuun JYPin ei kannata lähteä, tuskin lähteekään.