Täydestä tuvasta täyteen tupaan – "Innostunut ja sopivan ahdistunut"

Toisinkin siinä olisi voinut käydä. Pelikellossa oli vain 1.44, kun HIFK -kapteeni Lennart Petrell ohjasi kiekon ilmasta ohi JYP-vahti Eetu Laurikaisen. Hurrikaanihistorian ensimmäisen mestarivalmentajan Risto Dufvan paluusta huolimatta JYP oli ollut ensimmäiset vaihdot hätää kärsimässä.

Tuomaristo tarkisti kuitenkin Petrellin tilanteen videolta ja hylkäsi osuman korkealla mailalla tehtynä. Kotijoukkue sai otteluun uuden alun.

Ja käytti sen täysimääräisesti hyväkseen 3–1-voitolla. Samuli Ratinen muilutti avauserässä 1–0, Mikko Mäenpää takoi ylivoimalla yläpesään 2–1 ja kapteeni J-P Hytönen sinetöi 3–1. Mäenpään osuma syntyi reilu minuutti ennen toisen erän loppua ja Hytösen maalista matkaa erätaukosummeriin oli vain 19 sekuntia.

Mikä sitten muuttui, kun Lauri Merikivi vaihtui Risto Dufvaan? Mestarikelpoiselta JYPin pelaaminen ei tietenkään yhtäkkiä näyttänyt, mutta monet vajavaisilta vaikuttaneet elementit olivat nyt jämäkämmällä tasolla. Hurrikaaniryhmä puolusti oman alueen keskustan inasen ahnaammin kuin aiemmin, oli alivoimalla ahnaampi syömään kiekkoja. Esimerkiksi.

Kovin paljosta homma ei kenties ollut kiinni Merikivenkään aikana, mutta nopeassa ja aggressiivisessa pelissä hyvinkin pieniltä tuntuvat asiat saattavat olla ratkaisevia.

Edellä mainitut seikat lienevät kohonneen vaatimustason ja pelin yksinkertaistamisen seurauksia. Jokainen tietää tismalleen roolinsa ja paikkansa. Fakta on myös se, että näin aktiivista "penkkikoutsausta" ei ole JYPin vaihtoaitiossa nähty sitten Jyrki Ahon päivien.

Perusasioistakin kun on hyvä muistuttaa aika ajoin, välillä vähän äänekkäämminkin.

"Tätä olikin jo ikävä"

Ottelua seurasi täysi tupa 4437 katsojaa. Kun Dufva oli Hippoksella edellisen kerran JYPin penkin takana, elettiin syyskuun 15. päivää armon vuonna 2011. JYPin 0–2-tappiota KalPalle todisti niin ikään täysi tupa, tuolloin kapasiteetti oli tarkalleen 4500.

HIFK-taiston tauottua median eteen astui ainakin sisäänpäin myhäilevä Dufva.

– Tätä olikin jo ikävä, hän leukaili, kun mikrofonia tuli nenän alle suunnasta jos toisestakin.

– Innostunut ja sopivan ahdistunut, niin kuin pitää ollakin, Dufva kuvasi omaa tunnetilaansa, kun ottelu käynnistyi.

Lähes kolme vuosikymmentä ammattivalmentajana toiminut ex-maalivahti oli aktiivivalmennuksesta sivussa kymmenen kuukautta Jukurit-potkujensa jälkeen. Se oli RD:n perspektiivissä lyhyt aika.

– Laskeskelin tuon tauon aikana, että sen verran on pikkutakki päällä seisty aitiossa, että vähän yli kolme kuukautta olen ollut pelkillä erätauoilla. On tästä hommasta jonkinlainen muistijälki päässä, Dufva tuumasi.

Uusvanha päävalmentaja jakoi suojateilleen kiitoksia monista asioista.

– Tunnetta oli alussa niin, että meinattiin jännittää itsemme ulos pelistä, mutta se on hyvä asia. Se kertoo siitä, että tämä on joukkueelle edelleen tärkeää, Dufva näki.

"Vastaan, että vai niin"

Maalinteon tehokkuuden ohella hurrikaanikäskijä kiitteli 26 kertaa torjunutta Eetu Laurikaista sekä alivoimanelikoita, jotka nitistivät kaikki kolme HIFK:n ylivoimatilannetta.

– Alivoimat olivat tärkeitä. Se taistelu vapautti joukkueen energiaa. Alivoimamiehitys ansaitsee erityiskiitoksen maalivahdin lisäksi, Dufva kehui.

– Oli aitoa yritystä ja oltiin asialla, vaikka ihan jokainen suoritus ei onnistunutkaan. Pelin paraneminen pelin sisällä oli iloinen asia, hän lisäsi.

SM-liigan runkosarja päättyy vajaan kahden kuukauden kuluttua, JYPin osalta on takana nyt täsmälleen kaksi kolmasosaa 60 kierroksen savotasta. Joukkueella on 20 kierrosta aikaa kivuta pudotuspeleihin, joihin on nyt matkaa viisi pistettä, tosin viimeistä paikkaa hallussaan pitävä SaiPa on pelannut ottelun vähemmän kuin JYP.

– Kiekollista peliä meidän pitää parantaa, mutta se vaatii vähän aikaa. Se ei ole ihan kahden harjoituksen asia eikä kolmenkaan, Dufva linjaili.

Sanomalehti Länsi-Savo kertoi tänään, että Dufvan viime keväänä Jukureista saamien potkujen syynä oli hänen heikon työmotivaationsa myötä syntynyt luottauspula.

Miten vastaat näihin väitteisiin?

– Vastaan sillä tavalla, että vai niin, Dufva lopetti.