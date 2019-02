Täysi tupa ja "kurssijuhla" – Pilaako KalPa silti kaiken?

ASETELMA: Jos keskiviikon TPS-ottelu Turussa jäikin JYPin osalta vähän valjuksi urheilutapahtumaksi, ei tänään pitäisi syttyjä puuttua. 30 vuoden takainen JYPin (tai siis JyP HT:n) historian ensimmäinen mitalijoukkue on ottelussa kunniavieraana ja viettää omaa "kurssijuhlaansa". Sen kunniaksi halli on loppuunmyyty. Vastustajaksi luistelee ammoisten aikojen - kenties nykyajankin - rakkain vihollinen KalPa.

Sehän on nimittäin sillä tavalla, että kun katsomosta kamppailua seuraavat kiekkolegendat vielä pelasivat, ei KalPalle hävitty. Hippoksella nyt ainakaan.

Panosta ottelussa piisaa ihan tässäkin hetkessä. JYP pitää hallussaan viimeistä playoff-paikkaa ja kilpipaidat vaanivat vain kahden pisteen päässä. Väliin mahtuu pisteen päässä hurrikaanipaidoista oleva Sport, joka on tosin pelannut jo kaksi ottelua enemmän kuin tämän illan taistelupari.

KalPa saapuu kaupunkiin kunnon murskavoiton siivittämänä, kun se pieksi eilen Jukurit kotonaan 7-2. Oman maalinedustan varjelu unohtui Savon derbyssä mikkeliläisiltä ja KalPa takoi kaikki maalinsa parhaalta sektorilta.

Se maalinedustan varjelu JYPin on tietysti hyvä muistaa, mutta ennen kaikkea pitäisi hyökätä, hyökätä ja hyökätä. Huolellisesti ja järkevästi, mutta hyökätä kuitenkin. Vierasotteluissa TPS:aa ja Sportia vastaan se jäi muutamaa väläystä lukuun ottamatta pahemman kerran kummulle.

JYPin kokoonpanoon palaa liuta keskiviikon TPS-ottelusta poissaolleita, kun Jerry Turkulainen, J-P Hytönen, Ossi Louhivaara ja Jani Tuppurainen ovat jälleen kehissä. Mikko Mäenpään edellisestä ottelusta on aikaa kaksi viikkoa, mutta hänkin on jälleen mukana ja puolustaa ykkösparissa kaimansa Kaltevan kanssa. Loukkaantuneita JYPillä ei ainakaan virallisen tiedon mukaan ole.

Heikkilä & Kulmala: Kriisistudio isällisellä otteella - "Mikä siellä JYPissä taas mättää?"

KalPalla raihnaisia on jonkin verran, kun Lasse Lappalainen, Valtteri Parikka, Kai Kantola, Balasz Sebok ja Henri Knuutinen ovat lasaretin puolella.

ARVIO: JYP on ollut yli puolet kaudesta vahva kotona, mutta KalPalla on silti kaikki mahdollisuudet pilata isäntien juhlaottelu. Maalin peli, mutta tuskin maalijuhlaa. 3-2 suuntaan tai toiseen, ylitöillä tai ilman.

SEURAA HEITÄ: JYP-kippari J-P Hytösen kausi on ollut tehojen muodossa kovin kaksijakoinen. Syys-lokakuun 17 ottelun saldo oli 5+6, sen jälkeen 30 peliin on syntynyt 2+3. On totta, että Hytönen on pudonnut kauden mittaan ylivoimakoostumuksista, mutta tämä tapahtui vasta Risto Dufvan paluun myötä kymmenen kierrosta sitten. Kylillä liikkuu sinnikkäästi huhu, jonka mukaan kahdeksan pelin pisteettömässä putkessa vaeltava Hytönen päättäisi pelaajauransa tähän kauteen ja siirtyisi JYPin urheilutoimenjohtajaksi.

Eräskin asiantuntija oli ennen kauden alkua sitä mieltä, että KalPan viime kauden paras maalintekijä Alexander Ruuttu ei pysty toistamaan temppuaan tällä kaudella, eikä kuulu joukkueen kulmapaloihin. Loukkaantumisen vuoksi vasta marraskuun viimeisenä päivänä kautensa aloittanut Ruuttu on kuitenkin ollut toista mieltä. Yhdeksän maalia 20 ottelussa on kilpinuttujen kovin tahti ottelumäärään suhteutettuna.