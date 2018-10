TPS pilasi Perrinin juhlat - JYP kyntää nyt syvällä

Eric Perrinin juhlapeli, Lavalin leijonan 600. SM-liigaottelu oli JYPin kannalta mollivoittoinen, vaikka Perrin JYPin 2-1 -kavennuksen kolmannen erän lopulla lakaisikin. TPS:kaan ei ihmeitä esittänyt, mutta oli sen verran parempi paikalla olijoista, että se kietaisi hurrikaanipaidat pakettiin 2-1. JYPin tilanne sarjataulukon tyvipäässä on tällä haavaa melkoisen lohduton. 14 ottelustaan joukkue on hävinnyt peräti yhdeksän ja pisteitäkin on vain 14.

Esitys Turussa ei ollut sinänsä mitenkään heikko, mutta JYPin hyökkäyspelistä näkee, että tuska on kova ja se kasvaa koko ajan. Liian moni maalintekoyritys näyttää siltä, että pelaajan päässä kaikuu ajatus "ei se kuitenkaan mene". Turhan usein maalinteosta puuttuvat tukitoimet ja jos ne ovat kunnossa, on laukaus kehno.

TPS käytti kiekkoa maalissa ensimmäisen kerran reilun 15 minuutin pelin jälkeen, mutta Olli Kaskisen osuma hylättiin TPS-hyökkääjä Hannu Kurun häirittyä JYP-vahti Eetu Laurikaista. Erän edetessä hurrikaaniryhmä pääsi paremmin ja paremmin peliin kiinni, mutta maalinteko tuotti tunnettua tuskaa. JYP voitti laukaukset ensimmäisessä erässä 20-11, mutta tauolle lähdettiin 0-0 -numeroissa.

Lähimpänä maalia oli JYPin kultakypärä Jarkko Immonen, joka kilautti tolppaa erän loppupuolella. Maali tästä olisi voinut muuttaa kamppailun kulkua ratkaisevasti.

Perrinin kavennus laiha lohtu

Toisen erän ensimmäisellä puoliskolla maalihanat vihdoin räpsähtivät auki. Robert Rooba oli tonteilla TPS-maalilla, mutta ei saanut kiekkoa sisään. Seuranneesta vastahyökkäyksestä Seura pääsi myllyttämään ja Patrick Björkstrand latasi kiekon pussiin siirretyn rangaistuksen aikana. Hannu Kuru hääri jälleen maskimiehenä, tällä kertaa sääntöjen mukaisesti, eikä Eetu Laurikainen nähnyt mitään.

Kolmannen erän alkuun loiskahti lisää kylmää vettä JYPin niskaan. Lucas Ekeståhl-Jonsson purjehti livauttamaan kiekon Laurikaisen längistä reilun neljän minuutin pelin jälkeen. Illan juhlakalu Perrin kiskoi 2-1 -kavennuksen kuudella viittä vastaan, mutta tämän lähemmäksi JYP ei päässyt. Tappio oli hurrikaanipaidoille jo kauden yhdeksäs laatuaan.

Alkuviikon JYP saa rauhassa miettiä syntyjä, kun seuraava ottelu on luvassa torstaina Rauman Lukon vieraillessa Hippoksella. Lauantaina matka vie Kuopioon KalPan luolaan.