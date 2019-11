TPS:n päävalmentajalle potkut – penkin taakse tuttu mies Jyväskylästä

Miesten jääkiekkoliigassa pelaava Turun Palloseura on antanut potkut päävalmentajalleen Kalle Kaskiselle. TPS:n päävalmentajana aloittaa Marko Virtanen, jonka sopimus turkulaisseuran kanssa kattaa loppukauden.

Kuluva kausi oli Kaskiselle kolmas TPS:n edustusmiehistön päävalmentajana. Virtanen on viimeksi työskennellyt jääkiekkoliigassa päävalmentajana kaudella 2017–2018, jolloin hän luotsasi JYPiä. Kuluva kausi on ollut TPS:lle vaikea, sillä joukkue on sarjataulukossa viimeistä edeltävänä.