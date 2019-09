TPS:sta lähtöpassit saanut entinen JYP-hyökkääjä avasi kohun taustoja - "Oman oikeusturvani takia"

Romuluisen kulttipelaajan Jonne Virtasen ja TPS:n välistä kärhämää on puitu ja spekuloitu jo toista viikkoa. TPS:n hyllytti Virtasen kaikesta seuran toiminnasta joukkueen toissa viikonlopun Tanskan reissun jälkeen, mutta on tiedottanut asiasta niukkasanaisesti.

TPS:n ja Virtanen edustajineen istuivat alas asian tiimoilta viikko sitten, jonka jälkeen vaitonaisuus jatkui. Torstaina aamupäivällä Virtanen päätti kuitenkin hiljaiselon sosiaalisen median tileillään julkaisemallaan tiedotteella.

- Ilmoitan, että minun ja HC TPS Oy:n välinen pelaajasopimus on seuran toimesta purettu viime torstaina 5.9.2019 olleen palaverin päätteeksi, Virtanen aloittaa.

- Purkamisen yhteydessä seura lupasi pikaisesti ilmoittaa, miten menetellään yhteisen ulostulon kanssa suhteessa mediaan. Viikko on kulunut, eikä seura ole mitään ilmoittanut, joten katson jo asian tähänastisen mediahuomion ja allekirjoittaneen oikeusturvan takia, että minun on otettava ohjat omiin käsiini ja tiedotettava asiasta oma näkemykseni, hän jatkaa.

Virtasen mukaan TPS perusteli sopimuksen purkamista epäasiallisella käytöksellä ja runsaalla alkoholin käytöllä työtehtävissä. Tämän hän kiistää.

-Pääasiallinen työtehtäväni on pelaaminen ja harjoittelu. Näissä tehtävissä en ole milloinkaan nauttinut alkoholia tai ollut sen vaikutuksen alaisena, Virtanen kirjoittaa.

- Allekirjoittaneella on ollut edellisen illan rookie-illallisesta johtuen ns. dagen efter matkustuspäivänä. Illallisen on tarjoillut ja kustantanut seura itse ja tällainen on yleinen tapa jääkiekossa. Myönnän nauttineeni seuraavana päivänä yhden oluen paikallisessa "old barrellissa", mutta en pitänyt sitä kokonaisuus huomioon ottaen paheellisena, Virtanen selvittää.

