Talouslukemat punaisella, mutta JYPin uusi toimitusjohtaja uskoo rohkeuden tuovan kasvua – "Ensimmäinen ajatus ei voi olla, että mistä nyt säästetään"

Vanhan hääperinteen mukaan morsiamen juhla-asussa pitää olla jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua ja jotain sinistä.

JYP-nimisestä jyväskyläläisestä jääkiekkoseurasta ei oikein morsiameksi ole, mutta muutoksen pyörteissä seuraan on pienessä ajassa ilmestynyt aika paljon uutta, mutta jotain vanhaakin hurrikaaniyhteisö lopulta tuleviin leikkeihin mukaan halusi.

JYP julkaisi vajaa kuukausi sitten, että päävalmentaja jatkossa on Pekka Tirkkonen. Hän edusti uutta samoin kuin keskiviikkona julkisuuteen tuotu toimitusjohtaja Risto Korpela. Sitä vanhaa jyppiläisyyttä seuraan puolestaan tuo tuore urheilutoimenjohtaja Mikko Viitanen. Ihan pelkästään uusia kasvoja JYPin johtajistoon ei siis haluttu.

– Jonkinlainen painoarvo Viitasen valinnassa oli JYP-historialla, väistyvä toimitusjohtaja Kari Tyni vahvisti.

Korpelan valinnassa iso merkitys oli kokemuksella.

– Korpela täyttää aika lailla kaikki ne ominaisuudet, joita me toimitusjohtajalta etsittiin. On myös tärkeää, että saamme toimitusjohtajan, jolle ei tule työhön liittyvät asiat yllätyksinä, JYP Jyväskylä OY:n hallituksen jäsen Sari Rito korosti.

Korpela tietää hyvin, mihin hän on ryhtymässä. Hän on uusi kasvo JYP-yhteisössä, mutta liigakartalla 56-vuotias toimitusjohtaja vahvasti on. Tirkkosen tavoin Savonlinnassa jääkiekkoiluun kasvanut Korpela on tehnyt aiemmin töitä yli 11 vuoden ajan Hämeenlinnan Pallokerhon toimitusjohtajana.

– 23-vuotiaana menin pelaamaan Hämeenlinnaan ja sinne jäin. Siellä on ollut tukikohta myös niinä vuosina, kun kävin Helsingissä töissä. Nyt mahdollisimman nopeasti muutan tänne. Vaimolla on hyvä työ Hämeenlinnassa, joten aluksi tulen yksin, Korpela kertoi.

Korpela on työskennellyt myös Suomen Golfliiton toiminnanjohtajana. JYPiin hän saapuu TUL:n pääsihteerin paikalta.

– Täällä on luotu vahva kivijalka, jonka päälle voidaan rakentaa. Sormet ihan syyhyää, että pääsen Jyppi-töihin, Korpela ilmoitti.

Työsarkaa toimitusjohtajalle, jolla on suuri vastuu taloudesta, JYPissä myös riittää. Viime kausilla JYPin talouslukemat ovat olleet erittäin pahasti punaisella.

– Omat haasteensa taloudessa täällä on numeroista päätellen ollut. Ne täytyy analysoida, ja sen jälkeen lähdetään järkevästi tekemään tarvittavia toimenpiteitä, Korpela mietti.

Toimenpiteet eivät Korpelan mukaan tarkoita automaattisesti tiukkaa säästökuuria.

– Ensimmäinen ajatus ei voi olla, että mistä nyt säästetään. Uskon, että rohkeus ruokkii kasvua. Hullunrohkeus on sitten asia erikseen, uusi hurrikaanipomo muotoili.

Korpelaa ei hirvitä, Viitanen muokkaa urheilutoimenjohtajan roolia: "Kilpailukykyisen joukkueen rakennamme varmasti"

Korpela tulee JYPiin Keski-Suomen ulkopuolelta, joten alueen yritysmaailma on hänelle vieras. Valmiita kontakteja hänellä ei siis juuri ole, mutta tuore hurrikaanipomo vaikuttaa persoonalta, joka osaa ja haluaa nopeasti luoda suhteita.

– En usko, että se on ongelma, etten vielä tunne yritysmaailmaa. Ja se on selvää, että maakunnan yrityksillä on JYP-sydän, Korpela näki.

Korpelan HPK-vuosista on tovi aikaa, mutta itse lajia kiekkomies ei ole TUL-vuosinaan unohtanut.

– Koko ajan olen kiekkoa seurannut. Enkä usko, että tähän työhön liittyvät asiat ovat kovin paljon muuttuneet. Ei ainakaan mitään sellaista ole, mikä tulisi isona yllätyksenä.

Tuli yllätyksiä tai ei, työ joka tapauksessa alkaa pian. Tyni toimii JYPin vt. toimitusjohtajana kuun loppuun asti, sitten alkaa Korpelan aika.