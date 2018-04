Tappara ja Kärpät maaleitta kolmanteen erään – maalivahdit muureina

Jääkiekon Liigan finaalisarjan kuudes ottelu Tapparan ja Kärppien välillä Hakametsässä odottaa yhä avausmaaliaan, kun takana on kaksi erää.

Tasaisessa väännössä kummallakin on ollut paikkansa, mutta maalivahdit ovat kestäneet, ja kiekko on löytänyt tiensä maalirautoihinkin. Kärppä-vahti Veini Vehviläinen kirjasi toisessa erässä seitsemän torjuntaa ja Tappara-vahti Dominik Hrachovina yhdeksän. Yhteensä kaksikko on pelissä pysäyttänyt 32 laukausta (Vehviläinen 17, Hrachovina 15).

Kärpät johtaa finaalisarjaa voitoin 3–2. Mestaruuteen tarvitaan neljä voittoa.