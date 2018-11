Tarinan Voima ja KeuPan Mestis-ottelu toistamiseen Jyväskylässä – "Kauden alku laajemmassa kuvassa ihan hyvä"

Toiminnanjohtaja Teemu Vesala kertoo, että Mestis-ottelun järjestäminen Jyväskylässä aiheuttaa KeuPalle paljon töitä, mutta viime vuoden perusteella tapahtuma kannattaa.

KeuPa HT tuo tänä iltana jälleen Mestis-kiekon Jyväskylään, kun Hippoksella pelataan keuruulaisten ja TuTo Hockeyn välinen runkosarjamittelö. Viimeksi Mestistä pelattiin LähiTapiola Areenassa vuosi sitten, jolloin KeuPa kaatoi Kokkolan Hermeksen lukemin 2–1.

Vuosi sitten syksyllä KeuPan silloinen myynti- ja markkinointipäällikkö Taneli Maasalo kommentoi seuran nettisivuilla Mestis-ottelun tuomista Jyväskylään seuraavasti:

– Haluamme tarjota meidän kannattajille, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille jotain uutta ja ainutlaatuista, jota emme pysty Keuruun jäähallissa tarjoamaan. JYP-yhteistyön avulla tämän ottelun pelaaminen Jyväskylässä on mahdollista, joten halusimme ehdottomasti katsoa tämän kortin.

Kortti oli sen verran kannattava, että nyt tapahtuma pistettiin pystyyn uudelleen.

Seminaari on kädenojennus yhteistyökumppaneille

– Viime vuonna tapahtuma oli onnistunut, ja myös taloudellisesti sellainen, että kannattaa järjestää. Toki tämä aiheuttaa paljon työtä, kun pelataan kotiottelu ikään kuin vieraskaukalossa, toteaa KeuPan toiminnanjohtaja Teemu Vesala.

– Keuruulta tulee ainakin pari bussilastillista kannattajia ja varmasti yksityisautoilla sitten melkoinen liikenne Jyväskylän suuntaan. Toivottavasti myös Jyväskylän alueen ihmiset löytävät peliin. Teemme yhteistyötä esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa ja lähialueen kaikki kiekkojunnut on kutsuttu otteluun – pelipaita päällä pääsevät ilmaiseksi, Vesala kertoo.

Viime vuonna KeuPa järjesti ennen Mestis-otteluaan myös Tarinan Voima -yritysseminaarin, jossa puhujina nähtiin muun muassa keskisuomalaiselle jääkiekkoväelle hyvin tutut persoonat, Risto Dufva ja Ville Nieminen.

Nytkin KeuPa on pistänyt pystyyn seminaarin, jossa johtamisopeistaan ovat puhumassa esimerkiksi ”kiekkoprofessori” Erkka Westerlund, JYPin virkaa tekevä toimitusjohtaja Kari Tyni sekä Finlandia Groupin perustajajäsen, yli 100 maaottelua pelannut ja kaksi SM-kultaa jääkiekkourallaan voittanut maalivahti Hannu Kamppuri.

– Seminaariin on lipun ostanut ehkä sellainen 60-70 ihmistä eli samoissa määrissä pyöritään kuin vuosi sitten. Seminaari on kädenojennus etenkin yhteistyökumppaneille. Keuruun alueen yritykset pääsevät samalla verkostoitumaan Jyväskylän alueen yritysten kanssa, Vesala tuumii.

Laajemmassa kuvassa hyvä alku

Pelillisesti KeuPan ja TuTon välisestä ottelusta on syytä odottaa mielenkiintoista perjantai-illan viihdettä. Onhan kyseessä viime kevään finaalistien kohtaaminen. Huhtikuussa KeuPa juhli historiallista Mestis-mestaruutta kaadettuaan turkulaiset finaalisarjassa otteluvoitoin 4–2.

Tällä hetkellä joukkueet ovat Mestiksen sarjataulukon tasaisessa keskikastissa kolmen pisteen päässä toisistaan. TuTon sijoitus ennen illan ottelua on viides, KeuPan kahdeksas. Tällä kaudella joukkueet ovat kohdanneet jo pariin otteeseen; syyskuun lopussa Keuruulla KeuPa voitti 5–3 ja lokakuun lopulla turkulaiset voittivat oman kotiottelunsa 3–2.

Tämän hetkinen kahdeksas sija kuulostaa heikolta, kun sitä vertaa viime kauteen, jolloin KeuPa voitti runkosarjan ja lopulta mestaruuden.

– Tämä on meidän viides kausi Mestiksessä. Jos katsotaan taaksepäin tuota taivalta, on tämä ollut laajemmassa kuvassa ihan hyvä alku. Ja sarjahan on hirveän tasainen; parilla voitolla voidaan nousta kolmen joukkoon, Vesala muistuttaa.

Jääkiekon Mestiksen runkosarjaottelu Jyväskylässä, LähiTapiola Areenassa: KeuPa HT–TuTo perjantaina 30. marraskuuta klo 18.30.