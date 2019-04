Tarinan mestarit taas asialla, KeuPa venytti finaalisarjaa – "Meidän nousu lähti nyt tästä"

Pienestä, kovin pienestä se on ollut joka kerta kiinni. KeuPa HT on iskenyt avausmaalin Ketterän reppuun jokaisessa mestiksen finaaliottelussa, mutta vasta neljäs yrittämä toi hallitsevalle mestarille ensimmäisen voiton.

Ketterä joutui laittamaan kuohujuomat takaisin kylmään ja pitämään mestaruuslippikset paketissa. Seuraavan kerran niitä on mahdollisuus kaivella esille keskiviikkona Imatralla. Teemu Huttu räjäytti Keuruun "Iglun" huutomyrskyyn jatkoajalla, kellot pysähtyivät lukemiin 63.24 KeuPan 2-1 -voittomaalin merkiksi.

– Ainahan se on mukavaa tehdä maali, mutta kyllä se nyt oli oikein erityisen mukavaa, kevään neljännen pudotuspeliosumansa viimestellyt hyökkääjä myhäili.

Neljän ottelun kokonaisuudessa Ketterä on ollut loppuottelijoista se kypsempi, kiekollisesti laadukkaampi ja puolustuspelissään huolellisempi. Ero ei ole ollut suuren suuri, mutta usein riittävä.

– Paras finaalipelimme tähän mennessä. Suunta on ollut koko ajan oikea, vaikka edelleenkin oli ajoittain pientä arkuutta havaittavissa esimerkiksi puolustusalueen puolustuspelissä. Tuomarilinjastahan ei aina tiedä, mutta silti pitäisi uskaltaa mennä joka tilanteeseen räväkästi, KeuPan päävalmentaja Niko Härkönen arvioi joukkueensa kavennettua otteluvoitot 1-3:een.

– Ketterä on niin hyvä joukkue, että ei sitä millään klap-klap -maaleilla kaadeta. Suoraviivaisempia meidän pitää edelleen olla. Tänään hyökättiin ajoittain ihan hyvin, mutta pyöritään silti liikaa keskialueella, Härkönen lisäsi.

Avausmaalista tuli taas ongelma

Päävalmentajan puheissa on vinha perä. Ketterä pystyi pelaamaan pitkin iltaa pitkiä, vastustajan energiaa kuluttavia hyökkäyksiä. KeuPan osalta sellaiset olivat harvassa, vaikka kotijoukkue puolustikin keskustan melko jämäkästi.

Melko tasaisen avauserän jälkeen toinen erä eteni reilusti yli puolivälin, ennen kuin Ketterä-vahti Karolus Kaarlehto joutui ensimmäisen kerran torjuntatöihin. Siitä innostuneena KeuPa esitti erän lopulla jo selvästi laadukkaampaa hyökkäämistä ja lopulta Sakari Turtiainen iski ylivoimalla 1-0, kun toista erää oli pelaamatta vain reilu minuutti.

Heti kolmannen erän alusta alkoivat kuitenkin vaikeudet ja aika ajoin kaukalossa näytti olevan vain yksi joukkue. Ketterän ilmassa roikkunut tasoitus syntyi kismittävästi reilut neljä minuuttia ennen kolmannen erän loppua, ylivoimalla tämäkin.

Voittomaalin viimestellyt Huttu myönsi, että johtoasemapelaamisessa on ollut ongelmia.

– Ehkä me on ruvettu vähän pelkäämään ja ihmettelemään, että tulevatko ne sieltä. Avausmaali on ohjannut peliä vähän väärään suuntaan, Huttu totesi.

– Pitäisi pystyä pelaamaan avausmaalin jälkeen ihan normaalisti, hän lisäsi.

Muuan merkittävä syyllinen siihen, että Huttu pääsi herkuttelemaan voittomaalin huhki KeuPan tolppien välissä. Samuli Tervon 21 torjuntaa ei ole mikään mykistävä määrä, mutta joukossa oli iso liuta todellisia game savereita.

– Todella hyvin se on pelannut koko kevään, Huttu tuumasi.

Jos joku, niin juuri KeuPa

0-3 -tappioasemasta nouseminen ottelusarjan voittoon paras seitsemästä -systeemillä on äärimmäisen harvinaista. Niinpä statistiikkaa on turha enempää murehtia niin kauan kuin pelejä on jäljellä. KeuPan asetelma keskiviikolla sekä mahdollisiin seuraaviin peleihin on haastava, mutta herkullinen.

– Totta kai me saatiin tästä lisää virtaa, paljonkin. Ja ehkä siellä kaveria alkaa pikkaisen jännittää, että "ei v***u, ne saikin tuon voiton tuossa", Huttu myhäili.

– Meidän nousu lähti nyt tästä, hän ilmoitti.

Ihmisten joukkue, tarinan mestarit. Toiset peräkkäiset mestiksen mestaruusjuhlat Keuruulla ovat edelleen äärimmäisen epätodennäköiset ja todennäköisempää on, että sarja lyödään pakettiin ylihuomenna.

Mutta jos joku näitä todennäköisyyksiä vastaan pystyy kamppailemaan, niin se on juuri tämä keskisuomalaisen "gallialaiskylän" porukka. Jos näin tapahtuu, pelataan perjantaina Keuruulla ja tarvittaessa vielä lauantaina kertaalleen Imatralla.