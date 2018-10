Teemu Huttu ei keskity mestaruusmaalin muistelemiseen – ”KeuPassa voin yhä kehittyä”

Mestiksen hallitseva mestari KeuPa HT on aloittanut kauden 2018-2019 vieraissa kompuroiden, mutta kotikaukalossa voitokkaasti. Vieraissa KeuPa on kärsinyt suurinumeroiset tappiot ensin K-Vantaalle ja sitten Joensuun Jokipojille. Kotona KeuPa on voittanut TUTO Hockeyn ja LeKin.



Perjantain ja lauantain aikana keuruulaiset pelaavat kauden viidennen ja kuudennen Mestis-mittelönsä. Tänä iltana Keuruun ”igluun” vieraaksi tulee K-Vantaa, joten KeuPa pääsee hakemaan nopeaa revanssia avauskierroksen 5-0 tappiolle. Huomenna matka vie Tampereelle, jossa vastassa on sarjanousija KOOVEE.



- Tänä iltana on odotettavissa varmasti hyvätempoinen ottelu. K-Vantaa iskee terävästi vastaan ja niissä tilanteissa emme oikein vieraskaukalossa olleet hereillä. Mukava kohdata heidät nyt uudestaan, sillä vierasottelusta jäi sen verran hampaankoloon, KeuPan hyökkääjä Teemu Huttu tuumii.



Uudet pelit ja uudet kujeet, mutta tuttu KeuPa-sapluuna



Kauden neljässä ensimmäisessä ottelussa parhaisiin tehopisteisiin KeuPalta ovat yltäneet Jesse Pelamo, Samuel Salonen sekä Huttu. Viime kaudella Pelamo iski KeuPalle runkosarjassa tehoja piste per peli -tahdilla, 13+29=42. Salonen palasi KeuPa-paitaan yhden kauden tauon jälkeen.



Huttu taasen on kaveri, joka ratkaisi KeuPalle historiallisen Mestis-mestaruuden 16. huhtikuuta 2018, kun neljännen finaaliottelun jatkoerää TUTOn vieraana oli pelattu neljä minuuttia ja 23 sekuntia.



- Enää ei mestaruus pyöri mielessä. Uudet pelit ja uudet kujeet. Nyt keskitytään tähän kauteen ja yritetään parantaa entisestään niin joukkueena kuin henkilökohtaisella tasolla, Huttu vakuuttaa.



27-vuotias Huttu pelaa KeuPa-paidassa kolmatta kauttaan. Perätysten kausi Keuruulla on toinen ja aiemmin Huttu pelasi KeuPassa jo kauden 2014-2015. Viime kaudella hän iski runkosarjassa 46 ottelussa tehot 13+25=38 ollen joukkueen sisäisessä pistetilastossa neljänneksi tehokkain.



- Ensimmäiseen KeuPa-visiittiin verrattuna seuran puitteet ja joukkueen urheilullisuus ovat parantuneet huomattavasti. Viime kauteen nähden nyt suuria muutoksia ei ole, vaan samalla sapluunalla mennään niin tavoitteiden, joukkueessa vallitsevan hyvän fiiliksen kuin pelitavankin suhteen, Huttu kertoo.



Hutun jatkosopimus KeuPan kanssa uutisoitiin vasta syyskuun puolivälissä, reilu viikko ennen kauden alkua. Täysin selviö Keuruulla jatkaminen ei siis ollut.



- Kesän aikana pureskelin asioita ja katselin rauhassa, että mihin suuntaan lähdetään uraa viemään. Nautin kuitenkin Keuruulla pelaamisesta ja uskon, että KeuPa-nutussa voin yhä kehittyä pelaajana. Myös siviiliasiat eli omat opinnot ja tyttöystävän opinnot Jyväskylässä painoivat vaakakupissa, Huttu paljastaa.



Mestiksen runkosarjaa Keuruun jäähallissa: KeuPa HT – K-Vantaa perjantaina 12.10. kello 18.30