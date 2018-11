Telakalla oleva Risto Dufva puhuu syvällisiä: "Mutta tämä ei ole työnhakuilmoitus"

Kävi juuri kuten Risto Dufva, 55, pelkäsi.

Kun kuvaaja tähtäsi JYP–Sport-ottelussa kameran linssinsä Hippoksen B2-katsomossa istuneeseen valmentajapersoonaan, ympärillä käynnistyi muurahaispesämäinen kuhina.

Hetkinen. Media kuvaa työtöntä Dufvaa ja hurrikaanijoukkueella menee huonosti.

Yksi plus yksi: onko vanha kunnon RD tekemässä paluun?

Kolme tuntia aikaisemmin istumme jyväskyläläisessä kahvilassa. Dufva on varautuneempi kuin missään aikaisemmassa haastattelussa. Lopulta mikkeliläinen saa sanottua, miksi.

– Älä tee jutusta työnhakuilmoitusta, hän pyytää.

Ei, se ei ollut haastattelun tarkoitus.

Sanotaan tämä nyt mahdollisimman selvästi. Dufva ei tyrkytä itseään JYPiin, eikä toimittaja tyrkytä häntä yhtään mihinkään. Aikomus oli kysyä 27 vuotta lähes keskeytyksettä työskennelleeltä legendalta, miltä tuntuu olla yli 2000 ottelun jälkeen telakalla.

Tosin siitäkin jutellaan lopulta aika vähän.

RD:llä näet riittää juonen päitä.

Dufva kertoo lukeneensa artikkelin, jossa kerrottiin, että Liigan historiassa 44 prosenttia valmentajista on tehnyt työtä vain sen ensimmäisen vuoden – tai ei sitäkään kokonaan.

– Puolet ei saa jatkaa. Eikä niitä ole monta, jotka ovat valmentaneet useammassa kuin kahdessa seurassa, RD toteaa.

Hän itse on luotsannut JYPiä, Tapparaa, Lukkoa ja Jukureita.

– Tämä kertoo ammatista jotain, vaikka eihän se lopulta ole ihmisen työtä kummempaa.

Dufva myöntää, että valmentaminen harjaa ja kuluttaa.

– Nyt olen ollut kaksi kuukautta sivussa ja ihmetellyt, miten jaksoin vetää yhtäjaksoisesti niin kauan.

– Enkä aina jaksanutkaan. Oli siellä uupumista ja voimattomuutta. Huili on tehnyt hyvää.

Dufva puhuu vimmasta. Miehellä itsellään on yhä luja halu heittäytyä, olla yksi jääkiekon palavista pensaista. Yksinkertaisesti siksi, että hän saa ammennettua antavista hetkistä niin paljon.

– Kilpaurheilu on kovaa hommaa. Ilman vimmaa siihen maailmaan ei ole mitään asiaa, Dufva paaluttaa.

Kaiketi aikomus on vielä jossain vaiheessa käskyttää liigajoukkuetta?

– Ehdottomasti. En halua lopettaa tällä tavalla.

RD:n ja Jukurien tiet erosivat viime keväänä kesken sopimuskauden.

Tänä syksynä mies on pitänyt ammattitaitoaan yllä Puolan maajoukkueen teknisenä asiantuntijana.

– Olen Tomekin (Valtonen) luotsaaman ryhmän mukana aina, kun on maajoukkuetapahtumia. Ensi viikolla on kalenterissa Gdanskin turnaus, Dufva kertoo.

Mutta Dufva ei olisi Dufva, ellei keskustelu hulahtaisi huippu-urheilun syvyyksiin. Hänelle ei ole vaikea mainita sana, jota urheilussa yleensä vältellään, jopa kammotaan.

Pelko.

– Ihan jokainen pelkää, urheilussa ja kaikessa. Elämä on vertailulaji, jossa ihminen pelkää omaa riittämättömyyttään, sitä kelpaanko minä tällaisena kuin olen, Dufva sanoo.

– Jos joku kieltää tämän, en usko häntä.

Urheilussa tulee vastaan tilanteita, jossa yksilöä ja joukkuetta painaa jokin uhka.

– Alituiseen ahdistaa jostain päin. Eihän kukaan esiintyvä taiteilija ajattele silloin, että onpa tässä kiva olla soittamassa viulua, näyttelemässä tai pelaamassa jääkiekkoa.

Vaikeassa kohdassa kysytään toveruutta.

– Toveruus on saatava niin voimakkaaksi, että ahdistuksesta selvitään yhdessä. Urheilu on kuin rakkaus: mitä enemmän pelottaa, sitä enemmän pitää uskaltaa liitää, RD kuvailee.

– Sitten ei välttämättä enää ahdistakaan, tulee voittava tunne. Se häviävän pieni hetki, kun tiedät, että nyt tämä kilpailu, tämä ottelu tai tämä mestaruus hoidetaan... Se on tekijöille ja faneille kaikkein hienoin palkinto.

– Kuten myös ahaa-elämys, että minä kelpaan.

Aika karkaa. Dufva on työskennellyt valmentajana neljännesvuosisadan. Perspektiiviä on.

– Jääkiekkokausi on kuin tv-sarja, kuin Dallas tai Kauniit ja Rohkeat, hän vertaa.

– On satu, joka pyörii talviajan. Aina tapahtuu, on ihmissuhteita ja roimasti juonen käänteitä. Osa ei välitä touhusta mitään, määrättyä porukkaa urheiluviihde kiinnostaa. He miettivät, puhuvat ja spekuloivat, kuka ampui JR:n.

Seuraajien peruselämiseen jääkiekko ei juurikaan vaikuta.

– Mutta hetkittäisiin tunteisiin vaikuttaa, Dufva huomauttaa.

Hän muistaa kevään 2009 ja JYPin ensimmäiset mestaruusjuhlat.

– Silloin nähtiin, miten jääkiekko voi yhdistää.