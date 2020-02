Teräväisen osumat eivät riittäneet viemään Carolinaa voittoon

Teuvo Teräväisen hyvä maalintekovire ei auttanut Carolina Hurricanesia voittoon Colorado Avalanchesta jääkiekkoliiga NHL:ssä. Teräväinen teki joukkueensa molemmat maalit, kun se hävisi kotona Coloradolle 2–3.

Sebastian Aho kirjautti molemmista osumista syöttöpisteet, joten hänen pisteputkensa venähti jo 14 ottelun mittaiseksi. Syöttökoneena tunnettu Teräväinen on tehnyt tällä kaudella tehot 13+44=57. Teräväinen onnistui tasoittamaan ottelun kolmannen erän osumillaan, mutta Coloradon Samuel Girard ratkaisi pisteet vieraille, kun ottelua oli jäljellä vajaat kolme minuuttia.

– Olemme yhä nuori joukkue. Jotkut pelaajista, jotka tekevät virheitä lopussa, ovat nuoria pelaajiamme. Se on vain osa oppimiskäyrää, Carolina-luotsi Rod Brind'Amour kommentoi NHL:n verkkosivuilla.

Carolinan maalilla torjui 29 kertaa ruotsalainen Anton Forsberg, jolle ottelu oli ensimmäinen NHL:ssä sitten maaliskuun 2018.

Ilman loukkaantunutta Mikko Rantasta pelaavalle Coloradolle voitto oli jo viides peräkkäinen. Joukkue on länsilohkossa toisena.

Idässä nähdään kiivas taisto pudotuspelipaikoista

Carolinan sijoitus itälohkossa on yhdeksäs, ja joukkue joutuu taistelemaan vimmatusti päästäkseen pudotuspeleihin, kun joukkueilla on kautta jäljellä vajaat 20 ottelua. Pudotuspelien ulkopuolelle jääminen olisi Carolinalle valtava pettymys, sillä se eteni viime keväänä idän finaaleihin asti.

Tilannetta ei helpota joukkueen maalivahtitilanne, sillä molemmat maalivahdit Petr Mrazek ja James Reimer loukkaantuivat viime lauantaina – vaikka pikahälytyksellä maalille tuotu torontolainen jääkonekuljettaja David Ayres torjuikin Hurricanesille voiton ottelussa Torontoa vastaan.

– Emme voi lähteä huomiseen peliin tästä illasta pettyneinä. Pitää yrittää olla jälleen vahva huomenna (Montrealia vastaan), Teräväinen sanoi.

Hurricanesin kovimpiin kilpailijoihin lukeutuvat tällä hetkellä neljä pistettä edellä oleva New York Islanders sekä kaksi pistettä karussa olevat Toronto sekä Columbus. Joukkue on tasapisteissä New York Rangersin kanssa ja kaksi pistettä edellä Floridaa.

Perjantain kierroksella Columbuksen ja Rangersinkaan pistepotit eivät karttuneet. Minnesota tykitti Columbus-veskari Joonas Korpisalon vaihtopenkille hakien Ohiosta 5–0-voiton. Vahvaa kautta pelaava Philadelphia pysäytti puolestaan Rangersin viiden ottelun voittoputken kukistamalla newyorkilaiset 5–2.