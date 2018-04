Teuvo Teräväinen debytoi MM-kisoissa – pelannee samassa ketjussa Sebastian Ahon kanssa

Teuvo Teräväinen on tottunut tekemään kaiken nuorena. Hän debytoi Liigassa 17-vuotiaana, voitti Stanley Cupin 20-vuotiaana ja pelasi Suomen World Cup -joukkueessa 22-vuotiaana. Mutta jääkiekon miesten MM-kisoissa Teräväinen ei ole pelannut ennen tätä kevättä.

– Olen aina katsonut MM-kisoja. Varsinkin jos tulee menestystä, tuntuu että koko Suomi seuraa niitä. Toivottavasti saadaan menestystä ja kiekkobuumi päälle, Teräväinen sanoi Suomen maajoukkueen harjoitusten jälkeen Helsingissä.

Suomi valmistautui torstain Venäjä-otteluun, jossa Teräväinen ei vielä ole kokoonpanossa. Ensi viikolla Tanskassa käynnistyvissä MM-kisoissa hän on yksi Suomen kärkihyökkääjistä.

– Voittoa. Sitä lähdetään hakemaan. Varmasti tulee hieno kokemus, Teräväinen sanoi.

Päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoi Teräväisen tuovan pelillistä johtajuutta ja erikoisosaamista ylivoimapelaamiseen.

– Teräväinen on hyvässä iskussa niin henkisesti kuin pelillisesti, Marjamäki sanoi.

"Tietyllä tapaa turhauttaa"

Teräväisen NHL-ura sai lentävän lähdön, kun hän teki keväällä 2015 Stanley cupin pudotuspeleissä 18 ottelussa tehopisteet 4+6. Näinkö helppoa tämä on, hän ihmetteli Chicago Blackhawksin mestaruuden ratkettua veteraanipuolustaja Kimmo Timoselle.

Chicago myi Teräväisen yhdessä Bryan Bickellin kanssa Carolinaan kesällä 2016 saaden vaihdossa kakkos- ja kolmoskierroksen varausoikeudet. Teräväinen heitettiin mukaan pelaajakauppaan palkkakattosyistä, ja hän joutui lähtemään edellisvuoden mestarijoukkueesta Hurricanesiin, joka ei tällä vuosikymmenellä ole selvinnyt pudotuspeleihin.

– Kyllä se tietyllä tapaa turhauttaa. Sitä haluaisi pelata niitä parhaita pelejä kun on kokenut playoffit ja finaalit, ne ovat hienoimpia hetkiä mitä voi olla. Niissä haluaisi olla, mutta koen että meillä on hyvä juttu menossa Carolinassa, hyviä nuoria pelaajia ja tulemme olemaan vielä hyvä jengi lähitulevaisuudessa.

"Tuntuu toimivan"

Tällä kaudella 23-vuotias Teräväinen teki uransa parhaat pisteet NHL-runkosarjassa (23+41) päästyään aiempaa vapaammassa hyökkäysroolissa samaan sävellajiin Sebastian Ahon kanssa.

– Aika paljon pelattiin kimpassa ja alettiin löytää toisemme paremmin. Ajattelemme samalla tavalla pelistä, molemmat liikkuvat hyvin ja Sepe liikkuu varmaan vielä nopeammin. Hän pystyy tuomaan kiekkoa ylös, itse pyrin pyörimään siinä apuna. Meillä ei ole samanlaista systeemiä kuin muilla meidän joukkueessa. Me pelataan vaan niin kuin pelataan, ja se tuntuu toimivan aika hyvin, Teräväinen selvitti.

Aho liittyy maajoukkueen mukaan perjantaina ja todennäköisesti samaan ketjuun Teräväisen kanssa.

– Todennäköisesti. Late (Lauri Marjamäki) ja valmennus sen päättävät, mutta miksi ei.

Toinen syy Teräväisen kehitykseen on ollut voimanhankinta.

– Sitä mä olen työntänyt koko ajan lisää. Se on auttanut, olen joka vuosi huomannut olevani vähän vahvempi, ja sitä kautta on ollut helpompi pelata.

Teräväisen ensi kesän työlistalla voimaharjoittelu on edelleen ykkössijalla.

– Ei tässä nyt mikään täyspakkaus vielä ole, on tässä vielä matkaa. En tiedä, olenko oppinut nauttimaan voimaharjoittelusta, mutta sen on huomannut, että sitä on pakko tehdä että pärjää.