Tilastokummallisuuksien ilta - JYP katkoi ja venytti putkia

Se oli tilastokummallisuuksien ilta. 3-1 -voitto TPS:sta vauhdikkaan iltapuhteen jälkeen oli joukkueelle kolmas peräkkäinen varsinaisella peliajalla, kun kahta enempää ei ollut JYPiltä tällä kaudella vielä nähty. Samalla päättyi TPS:n yli neljä vuotta kestänyt pisteputki Jyväskylässä, viimeksi Palloseura oli hävinnyt Hippoksella lokakuussa 2014.

Eivätkä tilastoharvinaisuudet siihen jääneet. Konkarihyökkääjä Ossi Louhivaara venytti maaliputkensa kolmeen otteluun ja kapteeni J-P Hytönen osui ensi kerran 20 kierrokseen.

- Paikat kun tulevat oikeille jätkille, niin kyllä se kiekko maaliin menee, JYPin kannalta huipputärkeän 1-1 -tasoituksen viimeistellyt Louhivaara velmuili.

- Työnteon kautta meidän ketjun maalit tulevat, Louhivaara viittasi nelosketjuun, jonka muut lenkit ovat jo useamman kierroksen olleet Miika Lahti ja Janne Kolehmainen.

JYPin iltapuhteen helteisin hetki osui toisen erän alkuun. Hurrikaaniryhmä joutui aloittamaan erän alivoimalla Ossi Ikosen avauserän loppuhetkien jäähyn vuoksi. Sen aikana Otto Nieminen iski TPS:n 1-0 -johtoon. Heti kohta perään istumaan joutui Mikko Mäenpää ja vaikka JYP Mäenpään rangaistuksen selvittikin, pelattiin aivan yhtä maalia vielä useampi minuuti.

Elettiin niitä jyrän alla olon hetkiä, joihin JYP on tällä kaudella hävinnyt lukemattomia pelejä. Nyt joukkue kampesi kuitenkin itsensä väkisin sillasta ylös Louhivaaran avausmaalilla, johon Kolehmainen ja Lahti tekivät oivallisen esityön.

- Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se, että kestämme nyt tuollaisia hetkiä, kumpuaa sekä henkisistä että pelillisistä asioista. Marraskuun maajoukkuetauon jälkeen olemme yksinkertaistaneet pelaamistaamme. Alkukaudesta hyökkäsimme vähän liian vaikeasti, päävalmentaja Lauri Merikivi selvitti.

Tunnelma keräsi kiitosta

Louhivaaran ja Hytösen sekä toki myös Samuli Ratisen (3-1) maalit lämmittivät luonnollisesti päävalmentajan mieltä.

- Joukkueurheilussa iso asia on se, että koko porukka iloitsee yhden onnistumisesta. Se nähtiin edellisessä kotiottelussa Janne Kolehmaisen maalin kohdalla ja jälleen tänään, Merikivi sanoi.

Voiton myötä JYPin pistepussi lihoi 48:aan ja ero alemmalle pudotuspeliviivalle kapeni seitsemästä kuuteen. Vaikka kausi on ollut mollivoittoinen, seurasi TPS-ottelua muutamaa sataa vaille täysi tupa, yli 3900 katsojaa.

- Yleisön on ollut hyvin meidän mukana koko kauden, vaikka tulosta ei ole tullut. Luulen, että ihmiset ovat osanneet katsoa tuloksen taakse, Louhivaara arveli.

Myös TPS-luotsi Kalle Kaskinen innostui hehkuttamaan Hippoksen tunnelmaa.

- Joukkue on playoff-viivan alapuolella ja on hävinnyt paljon, mutta silti häkki on melkein täynnä ja meininki tällainen. Se on hienoa kiekkokulttuuria, Kaskinen kehui.

Myös tässä asiassa kaikki vaikuttaa kaikkeen. JYP ja TPS eivät lähteneet kaukalon haukottelemaan, vaan sekä mieli että kroppa oli annettu pelille. Se johti kamppailuun, jossa ei armoa annettu, eikä kyselty.

Sellaisiin otteluihin kiekkoyleisö tuppaa syttymään. Sellaisia JYP tarvitsee lisää - kuten myös pisteitä, tilanne sarjataulukossa kun ei edelleenkään hurraahuutoja herätä.

Keväämmällä se voi toki orastavasti niin tehdä.