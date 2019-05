Timo Meierin käsisyöttö johti Sharksin voittoon ja sai Bluesin sapen kiehumaan

St. Louis Bluesin pelaajat nieleskelivät kiukkuaan sen jälkeen, kun San Jose Sharks oli hakenut St. Louisista 5–4-jatkoerävoiton NHL-jääkiekon länsilohkon loppuottelusarjan kolmannessa pelissä ja siirtynyt ottelusarjassa 2–1-johtoon.

Tappiosta teki erityisen karvaan se, että ruotsalaispuolustaja Erik Karlssonin ratkaisumaalia edelsi Timo Meierin käsisyöttö Sharksin maalin edessä Gustav Nyquistille, joka jatkoi kiekon Karlssonille. Meierin käsisyöttö jäi erotuomareilta viheltämättä, eikä käsisyöttöä voi sääntöjen mukaan laittaa videotarkistukseen.

- En oikein saanut selitystä, mutta eri joukkueille on kai eri säännöt. He varmaan menettävät yöunensa sen katsottuaan, mutta enempää en sano, Bluesin puolustaja Alex Pietrangelo puuskahti joukkueensa nettisivuilla.

Pietrangelolta kysyttiin, näkikö hän käsisyötön. Vastaus oli hymähdys.

– Siinä kaikki mitä aion sanoa, Pietrangelo selvitti.

Bluesin David Perron puristi kasvoilleen hymyn.

– Se näytti (käsisyötöltä) ja se oli sitä, mutta mennään eteenpäin, sitä yritämme seuraavan vuorokauden aikana. Sitä on mahdotonta hyväksyä, mutta se on ok, tilanne on 2–1 nyt, Perron sanoi.

Karlsson iski pudotuspelien ensimmäiset kaksi maaliaan

Sharks menetti kaksi kertaa kahden maalin johtoaseman. Kotijoukkue oli johdossa vielä runsas minuutti ennen kolmannen erän loppua, mutta Logan Couture tasoitti tilanteeksi 4–4, kun varsinaista peliaikaa oli jäljellä 61 sekuntia.

- Kiekko pomppi heille, se ei pomppinut meille, siinä se. Siinä ei ollut paljoa tilaa laittaa kiekkoa maaliin. Pelasimme todella hyvin, Pietrangelo harmitteli.

Tähtipuolustaja Karlsson teki ottelussa pudotuspelien ensimmäiset kaksi maaliaan. Ensimmäinen syntyi avauserässä ja ratkaisumaali jatkoerän ajassa 5.23.

– En nähnyt sitä, Karlsson vastasi, kun häneltä kysyttiin Meierin käsisyötöstä.

– Luulin, että Gustav Nyquist sai kiekon aivan maalin edessä ja pidin itseni vapaana, Karlsson kertasi.