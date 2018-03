Rakkaat viholliset Porin Ässät ja Rauman Lukko iskevät yhteen jääkiekon Liigan pudotuspeleissä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1995. Tuolloin Ässät voitti Lukon pronssiottelussa. Porilaisjoukkueessa pelannut Mikael Kotkaniemi luotsaa nyt patapaitoja kohti puolivälieriä, joihin pääsemiseen tarvitaan kaksi voittoa.

– Fiilikset ovat tietysti hyvät, kun Lukko ja Ässät kohtaavat pitkästä aikaa pudotuspeleissä. Yleisön puolesta olen iloinen, että tällainen sarja on tulossa. Ei ole pitkä matka paikkakunnalta toiselle ja kannattajia liikkuu kaupunkien välillä. Lyhyt välimatka on tietysti hyvä asia joukkueillekin, Kotkaniemi ruoti päivä ennen ottelusarjan alkamista.

Vuonna 2009 Ässät ja Lukko kohtasivat Liigan toisella playout-kierroksella, mistä häviäjä Ässät joutui liigakarsintoihin.

Kysyttäessä päävalmentaja Kotkaniemi nostaa mahdollisena kevään pelaajana esiin Matti Kuparisen. Keskushyökkääjä oli mukana jo keväällä 2009.

– Kuparinen on pelannut jo pitkän aikaa hyvin tällä kaudella. Tilanne kuin tilanne, hän pelaa hyvin, tuo kokemusta joukkueeseen ja on esimerkki. Hienoa, kun hän on vielä lisäksi Ässien oma kasvatti, Kotkaniemi korosti.

Virta kokeneempi valmentaja

Ässien ja Lukon välinen kolmas runkosarjan jälkeinen kohtaaminen löytyy keväältä 1992. Lukon nykyinen päävalmentaja Pekka Virta pelasi tuolloin raumalaisjoukkueessa.

– Siitä puolivälieräsarjasta tuli kirvelevä tappio. Runkosarjan lopussa voitimme 8–1, mutta Ässät meni pudotuspeleissä jatkoon 2–0, Virta muisteli.

Virta ja Kotkaniemi pelasivat Ässissä samaan aikaan 1990-luvun lopulla, joten vanhat joukkuetoverit tuntevat toisensa varsin hyvin. Kumpikin kuuluu lisäksi ikäluokkaan 1969.

– Junnuina pelasimme varmasti vastakkain, Kotkaniemi lisäsi.

Kaksikon ero löytyy huipputason valmennuskokemuksesta.

– Pekka on kokenut valmentaja minuun verrattuna. Hänellä on jo kymmenen vuoden ura Liigassa, Kotkaniemi tuumi.

Kuntokäyrät roskikseen

Kotkaniemestä tuli päävalmentaja kesken kauden, kun Jyrki Aho sai väistyä porilaisten päävalmentajan paikalta.

– Jokaiselle joukkueelle tulee heikkoja jaksoja. Myrskyn silmässä kehittyy, Kotkaniemi sanoi.

Raumalaisten runkosarjan loppu tuotti vain kolme voittoa kymmenestä ottelusta. Ässien saldo oli päinvastainen.

– En mieti yhtään menneitä tuloksia. Nyt olemme pudotuspeleissä. Ässät on ennakkosuosikki tähän ottelusarjaan, Virta sysäsi paineita Raumaa pohjoisemmaksi.

Lukon ja KalPan lisäksi Virta on luotsannut Liigassa TPS:ää ja kuinka ollakaan Ässiä. Porilaiset olivat Virran komennossa kauden 2013–2014, jolloin Kotkaniemi ansaitsi leipäänsä Mestis-seura HC Keski-Uusimaan päävalmentajana.

Kotkaniemi on saavuttanut Ässien apuvalmentajana SM-kultaa 2013. Virralla on päävalmentajana KalPasta hopea viime keväältä ja pronssi vuodelta 2009.

Kiihkeitä otteluita jo runkosarjassa: "Oli olo, etteivät nämä pelit lopu tähän"

Jääkiekon Liigan runkosarjassa Porin Ässät ja Rauman Lukko kohtasivat kuusi kertaa. Keskinäisten otteluiden voitot jakautuivat tasan. Runkosarjan lopussa Ässillä oli 88 ja Lukolla 85 pistettä, joilla joukkueet ottivat kahdeksannen ja yhdeksännen sijan.

– Jo viimeisen runkosarjakohtaamisemme jälkeen oli olo, etteivät nämä pelit lopu tähän, Lukon päävalmentaja Pekka Virta tuumi Satakunnan paikallispelisarjan edellä.

– Runkosarjan aikana nämä kohtaamiset ovat piristysruiskeita, ja nyt niitä on tiedossa lisää pudotuspeleissä, Virta lisäsi.

Ässien päävalmentaja Mikael Kotkaniemi on tyytyväinen, kun joukkueen terveystilanne on hyvä.

– Tutut tutkaparit ja pakkiparit ovat kasassa. Olemme saaneet yhteisiä kokemuksia, ja olen painottanut joukkueelle pelin pelaamista, Kotkaniemi pohdiskeli.

Lukolla on useita loukkaantumisia, ja Juho Keränen on pelikiellossa.

– Hänet saamme mukaan mahdolliseen kolmanteen otteluun, Virta sanoi eikä lähtenyt arvailemaan, tarvitaanko kolmatta ottelua jatkopaikan ratkaisemiseen.

Pudotuspelien ensimmäisen kierroksen toisen parin muodostavat SaiPa ja Pelicans, joista Pelicans joutui jännittämään pudotuspelipaikkaansa lähes runkosarjan loppuun asti. Pelicans voitti runkosarjan lopussa vain kolme ottelua kymmenestä.

SaiPa taisteli jopa suorasta puolivälieräpaikasta, mutta jäi KalPasta lopulta kuusi pistettä. SaiPa voitti runkosarjan lopussa kuusi ottelua kymmenestä.

Runkosarjan keskinäisten otteluiden voitot jakautuivat 3–3.